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Так много фабрик и заводов в Европе и Америке не закрывалось со времен Второй мировой войны

Москва, 19.03.2020
#Коронавирус
#Экономика
  • Так много фабрик и заводов в Европе и Америке не закрывалось со времен Второй мировой войны

dpa/picture-alliance

Воздействие коронавируса Covid-19 на экономику вступило в новую стадию – перешло из сектора услуг (гостиницы, рестораны и так далее) к производственной сфере, что привело к синхронизированному закрытию множества фабрик и заводов на обоих берегах Атлантического океана. Историки и специалисты утверждают, что ничего подобного не было с сороковых годов прошлого века, то есть со времен Второй мировой войны.

Автопроизводители в США и Европе остановили конвейеры. В целом это напоминает февральское «закрытие» промышленности в Китае, которое разорвало цепочки поставок и показало, что глобальная рецессия уже не стучится в дверь, потому что она уже в доме.

Не случайно, президент Трамп назвал себя в среду «президентом военного времени» и заявил, что он поведет борьбу с «невидимым врагом», вирусом. Конечно же, он не случайно вспомнил про Закон оборонного производства, принятый в годы Корейской войны в середине XX века. Советник президента по экономике Ларри Кудлоу рассказал, что Белый дом уже ведет переговоры с General Motors и другими автопроизводителями о начале выпуска ими… вентиляторов.

То же самое происходило в сороковые года прошлого века, когда заводы и фабрики как в Европе, так и в США переходили с выпуска бытовых товаров к выпуску танков, пушек, самолетов и снарядов с патронами.

По мнению историка экономики Йельского университета Тимоти Гинанна, лучшая аналогия тому, что происходит сейчас – Германия второй половины 1945 года, когда «вся страна остановилась на несколько месяцев».

Немного утешает, что закрытие в Европе и США следует обнадеживающему примеру Китая, который опережает их примерно на месяц и в котором жизнь после полуторамесячной остановки постепенно начинает возвращаться в нормальное русло.

Экономисты JPMorgan Chase & Co. подготовили для клиентов банка аналитическую записку о замедлении развития глобальной экономики с заголовком, позаимствованным у известного фильма-катастрофы - «День, когда Земля остановилась».

Экономисты уже подсчитали, что неделя практического прекращения продаж автомобилей эквивалентна закрытию почти 95 тыс. рабочих и потере 7,3 млрд долларов доходов американцев и 2 млрд долларов налоговых поступлений.

В этот раз закрытие фабрик и заводов происходит еще и после плохого для всех производителей 2019 года, большинство которых несло убытки из-за последствий торговых войн Дональда Трампа, тарифов на цепочки поставок и снижения инвестиций в промышленность.

Германия оказалась на краю рецессии еще до появления коронавируса, а выпуск автомобилей в США в 2019 г. сократился на 0,2%.

Однако по сравнению с тем, что начало происходить уже в первые месяцы текущего года, события 19-го года кажутся чахлыми цветочками. В Китае, к примеру, промышленное производство в январе-феврале снизилось на 15,7% по сравнению с тем же периодом времени прошлого года. Результат двух первых месяцев года – резкое замедление темпов развития экономики Поднебесной, которые могут оказаться по итогам года самыми низкими после 1976 г., когда умер Мао Цзэдун и закончилась Культурная революция.

Ожидается, что немецкие автозаводы закрылись приблизительно на две недели. Между тем, следует помнить, что Volkswagen AG является крупнейшей промышленной компанией Европы, в которой работают почти полмиллиона человек.

В США закрылись заводы не только Большой тройки из Детройта, но и Большой азиатской тройки: Hyundai Motor Co., Honda Motor Co. и Toyota Motor Corp. VW, кстати, закрыл свой завод в Чаттануге, штат Теннесси, еще раньше.

Конечно, пострадали и огромные цепочки поставок автопроизводителей, которые еще не пришли от «закрытия» заводов и фабрик в КНР. Ford был вынужден закрыть завод в Чикаго, потому что поставщик сидений приостановил работу после того, как у одного из работников обнаружили коронавирус.

На заводе Mercedes-Benz в Алабаме менеджеры предупредили, что из-за дефицита частей и узлов, вызванного закрытиями в Европе, может скоро остановиться конвейер и в Америке.

Кстати, закрытие заводов Большой тройки вызвано не только экономическими причинами. Внесли свою лепту и сами рабочие, испугавшиеся коронавируса.

В среду коронавирус обнаружили у работников Fiat Chrysler на заводах в Индиане и Мичигане. Два случая заражения обнаружены на заводах Ford и один – GM.

GM, Ford Motor Co. и Fiat Chrysler Automobiles NV заявили вчера, что остановят производство до конца марта, чтобы провести санитарную обработку заводов и внести изменения в процесс сборки в связи с резким сокращением продаж автомобилей.

Степень ущерба для автопрома будет, естественно, зависеть от продолжительности закрытия автозаводов. Правда, автопроизводители это уже проходили в 2008 году, причем, тогда ситуация была значительно хуже. Это вселяет небольшой оптимизм.

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