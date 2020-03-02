Байден вновь в игре

Джо Байден и его сторонники воспрянули с духом после убедительной победы бывшего вице-президента в Южной Каролине. Байден доказал, что его еще рано списывать со счетов. У него сейчас второй результат среди кандидатов от Демократической партии, и он готов дать во вторник решительный бой лидеру демократов Берни Сандерсу.

В Южной Каролине победу Джо Байдену принесли афроамериканские избиратели, составляющие 60% южнокаролинских избирателей, голосующих за демократов. Их голоса позволили Байдену существенно обойти Сандерса: 48 и 20% соответственно. Эта победа дала ему также как минимум 33 из 54 делегатов-выборщиков от Южной Каролины на Национальную партийную конференцию, которая пройдет в Милуоки, и позволила по этому показателю выйти на второе место после Сандерса.

Победа вдохнула новую жизнь в избирательную кампанию бывшего вице-президента, у которого после слабых результатов в Айове и Нью-Гемпшире и второго места в Неваде начали заканчиваться деньги. Выборы в Южной Каролине также показали, что он был прав, говоря, что именно штаты с большим расовым расслоением по избирателям покажут реальную силу как его, Байдена, так и его противников.

«Пресса и специалисты провозгласили мою борьбу проигранной,- заявил Джо Байден на избирательном митинге перед своими сторонниками.- Благодаря вам, представляющим сердце Демократической партии, мы не просто выиграли, мы победили с большим отрывом. Мы очень даже живы».

Главный вопрос сейчас для Байдена – сумеет ли он собрать достаточно денег и инерции, чтобы остановить Берни Сандерса, который собрал в феврале на избирательную кампанию 46 млн долларов и лидирует сейчас в опросах с двузначным отрывом.

Джо Байден почти не проводил в последние месяцы предвыборную кампанию в штатах, где состоятся выборы в Супервторник. Он надеется на успех в Северной Каролине и Виргинии и может показать хороший результат в Алабаме, где тоже высокий процент темнокожих избирателей.

«Главным» штатом 3 марта будет, конечно, Калифорния, которая отправит на Национальную конференцию Демократической партии 415 делегатов. Опросы показывают, что в Калифорнии отрыв Сандерса от Байдена составляет 24%. Большим неизвестным в уравнении для бывшего вице-президента и поддерживающих его умеренных демократов также является и Майкл Блумберг, которому по силам если не вмешаться в борьбу между главными претендентами, то, по крайней мере, внести в нее определенные коррективы.

Экс-мэр Нью-Йорка сосредоточил все силы именно на выборах 3 марта. Не удивительно, потому что в Супервторник будет «разыгрываться» треть всех делегатов на Национальную конференцию демократов. Блумберг потратил на избирательную кампанию больше всех соперников – сотни миллионов долларов и может рассчитывать на неплохой результат. В Техасе, например, согласно опросам он идет на третьем месте с 20%, а в Калифорнии – четвертом. Благодаря неограниченным финансовым ресурсам Блумберг в отличие от подавляющего большинства соперников может участвовать в избирательной кампании как угодно долго даже несмотря на слабые результаты.

Еще одним препятствием в Калифорнии для Джо Байдена является тот факт, что голосование пройдет в самом начале месяца. Между победой в Южной Каролине и Супервторником слишком маленький промежуток времени, что лишит бывшего вице-президента возможности использовать 3 марта все выгоды победы.

В Техасе дела Байдена складываются лучше, чем в Калифорнии. Главный нефтяной штат Америки делегирует на конференцию 228 делегатов, то есть каждого девятого делегата из необходимых для победы 1991 делегатов.

Пит Буттиджич после разгромного поражения в Южной Каролине из-за низкого рейтинга у темнокожих избирателей объявил о выходе из президентской гонки. Шестой в Южной Каролине пришла сенатор Эми Клобушар.

Берни Сандерс извлек пользу для себя из неудачи коллеги по прогрессивному крылу Демократической партии Элизабет Уоррен, которая после Айовы не получила еще ни одного делегата.

Преимуществом миссис Уоррен являются неплохие финансовые показатели - пожертвования после того, как она во время дебатов в Неваде разгромила Блумберга, резко увеличились. Этот всплеск финансовой активности ее сторонников позволит ей продолжить избирательную борьбу.

В Калифорнии и Техасе ее положение лучше, чем в Южной Каролине. Естественно, она надеется на победу в своем штате – Массачусетсе, который она и представляет в Сенате.

Кстати, некоторые сторонники Байдена считают, что ему не хватает энергии. Энергию же эту, необходимую для победы, он, по их мнению, неосмотрительно тратит на борьбу с республиканцем Дональдом Трампом, а не конкурентами по Демократической партии.