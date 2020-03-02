Бизнес ждет роста цен

В феврале 2020 года инфляционные ожидания населения продолжили снижаться. За месяц показатель приблизился к минимальному уровню за всю историю наблюдений, сообщил Банк России в своем комментарии. Так, медианная оценка ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев инфляции в феврале снизилась на 0,4 процентного пункта (п.п.) — до 7,9%, практически достигнув минимального уровня, зафиксированного в апреле 2018 года (7,8%).

Однако одновременно краткосрочные ценовые ожидания предприятий в феврале существенно возросли. «При этом опрос не выявил экономических факторов такого роста ожиданий: оценки спроса оставались стабильными, оценки роста издержек и риска хозяйственной деятельности снижались. Вероятно, он был вызван разовыми факторами, связанными с возросшей неопределенностью внешних условий», — отмечают аналитики Центробанка.

«Также рост показателя мог быть отчасти обусловлен добавлением в анкету новых вопросов про ожидания роста цен. Банк России сможет более объективно оценить причины и устойчивость роста ценовых ожиданий, отмеченного в текущем месяце, после получения очередных результатов мониторинга предприятий», — говорится в комментарии.

Нынешняя картина инфляционный ожиданий потребителей вполне укладывается в модель ЦБ, говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Что же касается краткосрочных ожиданий предприятий, то, по словам Жарского, и он вполне объясним. Скорее всего, они связаны с распространением эпидемии китайского коронавируса, который так или иначе накладывает свой отпечаток на все мировые экономики. Российские предприятия зависимы от иностранных поставщиков, так что они вполне могут оказаться в неопределенной ситуации уже в ближайшее время и всвоих ответах учитывают эти опасения.

Участники опроса наверняка подметили, что цены не росли в последнее время так быстро, как это было в январе 2019 года или до этого в 2018 году, отмечает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв, плюс они в какой-то мере ориентируются и на оценки прессы. Но в целом в горизонте года потребительская инфляция действительно остается более сдержанной, чем раньше Хотя фактически, говорит он, она составляет в личном преломлении, для кошельков большинства граждан явно не 3-4%, а скорее 6-7%, если рассматривать подорожание за год реальной, а не искусственно сконструированной росстатовской потребительской корзины, а также учитывать подорожание ЖКХ и транспорта.

Примерно на этом же уровне можно ждать суммарную инфляцию и по итогам 2020 года, потому что рост цен сдерживается пока больше всего, увы, низкими доходами большинства населения. Люди просто не могут позволить себе покупать больше, и потому торговые сети и их поставщики вынуждены сдерживать аппетиты, жестко конкурируя за ограниченную сумму денег у потребителей.

В то же время, аналитик обращает внимание на ограниченность выборки в опросе частных лиц (2000 респондентов в 100 населённых пунктах, относящихся к 43 субъектам федерации), как и то, что они не являются профессионалами.

А вот для исследования ценовых ожиданий предприятий специалисты берут выборку из более чем 11 тысяч предприятий различных отраслей экономики, в том числе промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспортировки и хранения, оптовой и розничной торговли, продолжает Петр Пушкарев. Причём наблюдение ЦБ в рамках этого опроса проводится во всех субъектах Российской Федерации, охватывая как малые и средние, так и крупные (в том числе системообразующие) предприятия регионов.

Естественно, что такое большое количество представителей бизнес-среды, менеджеров по закупкам и продажам, руководителей заводов и торговых сетей, в состоянии оценить ожидания по ценам все же более адекватно, так как они плотнее держат руку на пульсе экономических процессов. Плюс, им ведь было предложено сделать прогноз инфляции именно на короткий срок.

И в феврале, когда курс доллара поднялся на несколько рублей выше и продолжается снижение цен на нефть и биржевых индексов из-за коронавируса, бизнес-среда, скорее, склонна ждать сиюминутных ценовых скачков. А возможно — и дополнительных сложностей с закупками, с поставкой комплектующих, по крайней мере в первые весенние месяцы. Так что можно предсказать, заключает Петр Пушкарёв, что по результатам мартовского опроса предприятий, ценовые ожидания их представителей в исследовании возрастут уже не на 0,1%, а на 0,3-0,4%.