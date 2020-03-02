Что делать инвесторам, вошедшим в рынок на подъеме

Не столь давно Банк России бурно радовался статистике, свидетельствовавшей о стремительном развитии финансового рынка в России. Так, по итогам 2019 года ЦБ заявлял о рекордном притоке частных инвесторов на Московскую биржу. За прошедший год их количество удвоилось: счета на Мосбирже открыли 1,9 млн человек, показатель достиг 3,86 млн человек. Прежние годовые показатели прироста инвесторов были куда скромнее. За 2018 год на бирже зарегистрировалось 645 тыс. человек, за 2017 год – чуть больше 207 тыс.

ЦБ в обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг объяснял приток инвесторов снижением ставок по депозитам, бурным ростом рынка акций и облигаций, а также отменой депозитарных комиссий рядом брокеров. Кроме того, как писала газета «Ведомости», инвесторы искали альтернативу резко подешевевшим вкладам.

Тем временем фондовые рынки били рекорды: индекс Мосбиржи за 2019 год вырос на 29%, преодолев отметку в 3000 пунктов, S&P 500 прибавил 29%. Индекс совокупного дохода ОФЗ (RGBITR), рассчитываемый Московской биржей, вырос на 20%, индекс корпоративных облигаций RcBITR – на 14,3%.

По всем прогнозам, и 2020-й должен был быть как минимум не хуже. Но обвал рынков из-за коронавируса спутал все карты как властям, так и пришедшим «физикам», объем средств «в рынке» у которых не превышает 100 тыс. рублей. Как, например, пишет «Коммерсантъ», при резких движениях котировок для инвесторов особенно важна возможность оперативных действий с активами. Однако, скажем, клиенты Сбербанка 28 февраля испытывали с этим серьезные трудности. Уже с утра пятницы на форумах трейдеров появились сообщения, что клиенты не могут совершить сделки, поскольку подтверждающие СМС от банка не приходят или приходят, но слишком поздно. По словам одного из трейдеров, СМС приходили уже после истечения тайм-аута на ввод кода.

Но вряд ли сейчас можно говорить о полномасштабном кризисе с какими-то критичными для инвесторов последствиями, полагает генеральный директор инвестиционной компании Bengala Investment Алексей Буянов. В прошлом году рынок рос очень быстро, и сейчас это не столько падение, сколько восстановление обычных показателей. Причем для частных инвесторов условия остаются довольно привлекательными. Ситуация с коронавирусом, влияющая на рынок, развивается не так быстро, чтобы не успеть на нее отреагировать.

И если говорить про советы «физикам», то эксперт полагает, что главное — не паниковать и не пытаться резко сбыть все бумаги. Сначала стоит проанализировать имеющиеся активы и решить, какие из них стоит держать (так как какие-то бумаги потом отыграются в стоимости), а какие продать, чтобы вложить средства во что-то более надежное.

На рынке всегда кто-то покупает, а кто-то продает, потому что рынок всегда волатилен, добавляет Алексей Буянов. Есть профессиональные трейдеры, которые зарабатывают на небольших изменениях цены, идеи ли общий тренд вверх или вниз. Теряют деньги в основном те, кто инвестируют «непрофессионально». А это не только «физики», это и такие компании и банки, которые относятся к фондовому рынку как к месту хранения (приумножения) своих временно свободных денег. Именно поэтому существуют управляющие, которые, правда, берут дополнительные деньги с инвестора за свои услуги.

Рынок так устроен, что кто-то всегда проигрывает, соглашается аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Как правило, это наименее информированные и опытные.

Действительно, судя по динамике суммы чистых активов (СЧА) паевых инвестиционных фондов акций, объем вложений физических лиц на фондовом рынке РФ ускорился, отмечает он. СЧА ПИФов акций с января 2019 года по январь увеличилась с 61 млрд руб. до 104 млрд руб. Для сравнения, чтобы вырасти с 29 млрд руб до 61 млрд к февралю 2019 года, этому показателю потребовалось 3 года. Но, судя по данным на 24 февраля, СЧА ПИФов акций, хотя и несколько ниже своего пика начала февраля, остается приблизительно на тех же уровнях, что и в начале этого месяца.

Во-первых, объясняет аналитик, масштабы падения пока невелики, сравнительно с другими фондовыми кризисами. За месяц рынок, судя по данным индекса Мосбиржи, потерял на начало марта 10,5%. Но если инвестор не вкладывался в бумаги черной металлургии и нефтегазового сектора (многие из которых, например, «Газпром», Сургутнефтегаз, ММК были в лидерах роста предыдущего периода), то он потерял уже заметно меньше, от 3% до 8%. Или даже вообще ничего не потерял, если месяц назад купил обыкновенные акции Ростелекома, Юнипро или «Полюса».

Во-вторых, продолжает эксперт, если целями инвестора является хеджирование средне- и долгосрочных инфляционных рисков, то для перемен в его стратегии, как представляется, нет причин. Акции крупнейших российских эмитентов, прежде всего – ТЭК, банков, металлургии и добычи, неоднократно в последние десятилетия демонстрировали свою способность сохранять и увеличивать стоимость для инвесторов в условиях внешних и внутренних шоков.

С учетом появления на рынке ОПЕК+ и усиления проблемы дефицитов на рынке нефти и металлов, а также сильных монетарных факторов, поддерживающих спрос на активы, хеджирующие риски ускорения инфляции, вероятность того, что ситуация на рынке под влиянием коронавируса пойдет по аналогии с сырьевым шоком 2014 – 2016 годов, можно оценить в 20% — на основе оценок усредненной долгосрочной вероятности кризиса в экономике РФ.

При этом, отмечает Александр Осин, в СМИ сейчас крайне мало внимания уделяется мерам стимулирования и поддержке внешнего спроса в КНР и Японии. Значительно возросли шансы дополнительного снижения ставок ФРС в 2020 году, что, учитывая рост американского фондового рынка в прошлом году на 30%, будет являться позитивным прецедентом.

В КНР проводятся меры, направленные на расширение доступа иностранных инвесторов на рынок при поддержке крайне важных изменений в монетарной политике. Это обстоятельство является свидетельством наличия значительного спроса на инвестиции в сравнительно высоко рискованные активы.

Как полагает Александр Осин, указанные выше факторы могут постепенно занять доминирующие позиции в информационном поле после завершения периода активной долговой эмиссии в США в первом квартале, что приведет к возобновлению стабильного роста на сырьевом и фондовом рынках.