«Детский мир» запасается продукцией из-за коронавируса

Крупнейший российский ритейлер товаров для детей «Детский мир» создает запасы товаров на случай дальнейшего распространения коронавируса в Китае, сообщает РИА «Новости».

На сегодня продукции хватит до августа, сообщил гендиректор ритейлера Владимир Чирахов. Сеть готова, по его словам, к самому худшему сценарию развития событий.

«Мы закупили дополнительные товары, даже игрушки - мы купили дополнительные запасы на примерно 2 миллиарда рублей», - рассказал руководитель. Он подтвердил, что компания готова к самой плохой макроситуации, вся продукция размещена на складах. Даже при условии полного отсутствия поставок из Китая, всей продукции хватит до конца августа, уточнил Чирахов. Уточняется, что 50% продаваемых в сети товаров произведены в Китае, до 95% продукции необходимых для начала учебного года также закуплены.