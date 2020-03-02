Коронавирус влетел в копеечку

Стремительно распространяющаяся эпидемия коронавируса COVID-19 устроила жесткую посадку авиакомпаниям по всему миру. Они сотнями и тысячами отменяют рейсы и теряют миллионы долларов капитализации.

Флагманская авиакомпания Гонконга, Cathay Pacific, отменяет в марте больше чем ¾ своих рейсов. Как сообщает газета South China Morning Post, если ранее было запланировано около 1470 рейсов в неделю для Cathay Pacific и Cathay Dragon, то сейчас их количество уменьшилось примерно до 350.

В самой авиакомпании, правда, такое резкое сокращение не подтверждают, отмечая, что внимательно следят за постоянно меняющимся спросом. Однако неделей ранее перевозчик сообщил о том, что отправляет в неоплачиваемый отпуск 75% своих сотрудников или 25 тыс. человек.

Всего в парке Cathay Pacific Group 120 самолетов. Половина из них уже отправились на длительную стоянку, отмечает издание. Для сравнения, во время эпидемии SARS (атипичной пневмонии) в 2003 году гонконгский авиаперевозчик сократил пассажирские перевозки на 45%: простаивали 22 лайнера из 80.

Для Cathay Pacific это второй удар подряд: до этого компания столкнулась с резким падением спроса из-за беспорядков в Гонконге. Однако тогда перевозчик пытался хоть как-то исправить ситуацию, вводя транзитные рейсы. Сейчас и это не поможет.

«Эпидемия — это то, что перевозчик не может ни предусмотреть, ни изменить», — поясняет аналитик Bocom International Люя Ю, — «Люди просто боятся летать, независимо от того, насколько привлекательные цены на билеты предлагают компании».

В первую очередь компании начинают урезать расходы за счет сотрудников. Например, отправляя в неоплачиваемые отпуска. А глава «Сингапурских авиалиний» Го Чун Фогн уже объявил о том, что с 1 марта зарплаты в компании снижаются на 15%.

Всеобъемлющая проблема

Потери несет не только Азия. Коронавирус влетает в копеечку перевозчикам и в Европе, и в США. Так United Airlines, ранее совершавшая в этом направлении наибольшее число рейсов из Штатов, отметила падение спроса на транзитные рейсы в Азию на 75%. По информации профсоюза, авиакомпания предложила части пилотов уйти на месяц в частично оплачиваемый отпуск: средняя норма составляет 80 часов в месяц, но заплатят лишь за 50. Перевозчик также решил перенести день инвестора, запланированный на 5 марта. В компании отметили, что не могут в текущей ситуации обсуждать долгосрочную стратегию. Предварительно встреча перенесена на сентябрь.

Акции еще одного американского гиганта, American Airlines, за 5 дней улетели вниз на 21,6%. Ранее компания уже снизила прогноз по прибыли, на что инвесторы тут же отреагировали массовым бегством. Перевозчик уже отменил рейсы в Китай и Гонконг. А 1 марта и в Милан. Сообщив, что не будет взимать с пассажиров, купивших билеты на 1-16 марта, дополнительную плату за изменение даты полета.

Потери несут и европейцы. Акции материнской компании British Airways, IAG, потеряли уже 17%. Lufthansa Group, до 28 марта приостановила все перелеты в Китай, и до 30 апреля - в Тегеран. Кроме того, компания сократила количество рейсов в Гонконг и Сеул и сейчас спешно корректирует расписание полетов в Северную Италию. За неделю акции немецкого перевозчика подешевели на 18 с лишним процентов: с 13,86 до 11,32 евро.

Что касается российских перевозчиков, то в Китай и Южную Корею продолжает летать «Аэрофлот» и его дочки. Хотя и не в прежнем, а урезанном варианте. В китайском направлении временно сошли с дистанции 10 российских авиаперевозчиков. Минтранс уже оценил их ущерб в 1,6 млрд рублей. По словам главы ведомства Евгения Дитриха, компании получат компенсацию. Правда, когда - еще не решено.

Помощи ждать неоткуда

Но если российских авиаперевозчиков греет хотя бы надежда на компенсацию, то их коллегам из других стран подсластить пилюлю нечем.

21 февраля международная ассоциация воздушного транспорта IATA сообщила о том, что оценивает потенциальные потери выручки авиакомпаний только азиатско-тихоокеанского региона в 29,3 млрд долларов. Причем почти половина (12,8 млрд долларов) придется на китайских перевозчиков. Но учитывая то, что эпидемия продолжает распространяться, ущерб может оказаться гораздо больше.

«Вирус оказывает глобальное воздействие. По всему миру отменяются конференции и мероприятия. Многие компании отказываются от не срочных корпоративных поездок. Все это усугубляет падение спроса», — поясняет авиаэксперт Дэвид Ю из Нью-Йоркского университета в Шанхае.

В целом организация оценивает негативное влияние на спрос на авиаперелеты в мире в 4,7%. При учете того, что декабрьский прогноз IATA предполагал рост на 4,1%, отрасль после пересмотра прогноза ждет снижение пассажирооборота на 0,6%.

«Пока преждевременно оценивать, что эта потеря доходов будет означать для глобальной прибыльности. Мы еще не знаем точно, как будет развиваться вспышка заболевания и будет ли она соответствовать тому же профилю, что и SARS, или нет», — отметили в IATA.

С момента пересмотра прогноза IATA ситуация уже начала развиваться в двух новых направлениях: европейском и ближневосточном. В Иране число заболевших приближается к 1 тыс. человек, зафиксировано 54 летальных исхода. В Италии число случаев заражения коронавирусом уже превысило 1,5 тыс. человек. 34 умерли.

Как заявил в эфире телеканала BFM еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, власти Евросоюза оценивают потери туристической отрасли блока в €1 млрд. По предварительным оценкам с января европейский турсектор не досчитается примерно 2 млн путешественников. Так что прогноз IATA, по всей видимости, был преждевременно оптимистичен.