У вернувшегося из Италии россиянина обнаружили коронавирус

У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили наличие коронавирусного заболевания, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19.

Согласно результатам эпидемиологического расследования, молодой человек заболел на отдыхе в Италии. В Россию он прилетел 23-го и проживал в частном доме в Московской области. Спустя несколько дней он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу.

Сейчас состояние больного оценивается как удовлетворительное.

"Незамедлительно был определен круг лиц, с которыми он посещал Италию и общался после возвращения на родину. Они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Проводится их лабораторное обследование", — уточняется в сообщении.

Напомним, в конце декабря прошлого года правительство Китая сообщило в ВОЗ о вспышке в мегаполисе Ухань неизвестного коронавируса. Организация признала инфекцию чрезвычайной ситуацией международного масштаба, присвоив новому вирусу название 2019-nCoV. В общей сложности в мире новым вирусом заразилось 89 044 человек, 3 042 человек погибли, более 25 тыс. выздоровело.

Последние данные онлайн о числе заразившихся коронавирусом и о то, сколько человек умерло от коронавируса, смотрите на онлайн карте распространения коронавируса по странам: gisanddata.maps.arcgis.com/