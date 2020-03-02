Курс доллара: Сбербанк сделал неожиданный прогноз по рублю

Курс рубля завершил прошлую неделю серьёзно обвалившись к основным резервным мировым валютам, обновив свои многомесячные максимумы. Так в пятницу, 28 февраля на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составил 67,1725 руб., что на 1,16 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом в моменте доллар торговался по 67,65 руб., что было максимумом ещё с 4 января 2019 года. Курс евро вечером в пятницу составлял 73,7875 руб., Таким образом, всего за сутки единая валюта ЕС подорожала на 1,25 руб. На пике евро торговался по 74,74 руб., что является максимумом с 4 марта прошлого года.

По мнению большинства экспертов, курс рубля продолжает с огромной скоростью лететь вниз вслед за большинством валют EM, которые дешевеют на опасениях относительно распространения нового типа коронавируса за пределами Китая, а также из-за продолжающегося снижения нефтяных котировок.



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На этих пугающих новостях активно дешевеет нефть. Так, вечером 28 феварля на торгах Лондонской биржи майские контракты на «чёрное золото» сорта Brent рухнули к отметке 49,22 долл. за баррель. Котировки апрельских фьючерсов марки WTI на торгах биржи Нью-Йорка снизились на 6,03% – до 44,25 долл. за баррель.

Дополнительным фактором давления на рубль выступает и рост напряженности на Ближнем Востоке, где между РФ и Турцией возникли разногласия в сирийском Идлибе. Очередное обострение здесь было зафиксировано в ночь на пятницу, когда стало известно о гибели более 30 турецких военных в результате налётов сирийских ВВС. Сразу после этого у российского посольства в Анкаре произошли массовые протесты, а президент Турции Реджеп Эрдоган потребовал от Москвы не мешать ему «разбираться с режимом Башара Асада».

Евгений Маришин из ИФК «Солид» считает, что основным триггером для динамики нацвалюты сейчас выступает отрицательная коррекция на всех мировых площадках, которая вызвана новостями об активном распространении китайского коронавируса на новые страны. По его мнению, на этом фоне продолжается активное бегство инвесторов от риска.

«В такой ситуации естественно падает и рубль. Но не исключено, что в течение этого года мы ещё увидим укрепление российской валюты, так как наблюдаемое сейчас падение явно идёт на эмоциях. Предполагаю, что в среднесрочной перспективе же можно ожидать, что колебания рубля по отношению к доллару будут проходить в коридоре 64,00-67,00 руб.», – подчеркнул эксперт.

Сергей Романчук из дилингового центра АКБ «Металлинвестбанк» отметил, что так как возможно мир вступил в период глобального финансового кризиса, то диапазон на март может составить 65,00−70,00 руб. за доллар. При этом он считает, что колебания доллара будут по 1-2 руб. в день.

«При приближении доллара к отметке в 70,00 руб. ЦБ РФ, скорее всего, прекратит валютные интервенции, так как резкое падение курса может создать угрозу финансовой стабильности и чрезмерно подхлестнуть инфляцию. Эта мера сможет приостановить падение нацвалюты. В этой связи обвального падения рубля дальше 70,00 я всё-таки не жду», – прогнозирует Романчук.

Наталия Орлова из Альфа-банка считает, что ключевым фактором для дальнейшего движения курса будет ситуация на сырьевых рынках.

«Изменение цены на нефть на 10 долл. за баррель должно привести к росту доллара приблизительно на 5 руб. при движении цен вниз, так как бюджетное правило работает ассиметрично и купирует только риски укрепления курса», - подчеркнула она.

Аналитики банка «Санкт-Петербург» напомнили, что российские активы сейчас снижаются вместе с остальным миром. Однако рубль слабеет быстрее других валют развивающихся стран.

«Помимо серьезных глобальных рисков, давление на рубль оказывает эскалация военного столкновения в Сирии. Если нервные движения на валютных площадках продолжатся, то рубль может уже сегодня упасть до 68,00 руб. Но у нацвалюты всё-таки есть хорошие шансы для отскока в диапазон 65,00-66,00 руб. в ближайшие пару недель. Произойдёт это, если текущая оценка рисков от коронавируса окажется чрезмерной, что вполне вероятно», – резюмировали аналитики.

В свою очередь Руслан Гринберг и Института экономики РАН предположил, что если паника вокруг коронавируса продлится, то может произойти резкое снижение спроса на нефть, что, соответственно, приведёт к дальнейшему падению курса рубля.

«Здесь очень важно, удастся ли сохранить соглашение ОПЕК+. Если это получится сделать, то рубль может сохраниться на сегодняшнем уровне, что уже будет неплохо. Если же нет, то национальная валюта продолжит падение. Моё мнение такое: реальный курс доллара на ближайшие 2-3 недели будет в лучшем случае в диапазоне 69,00−71,00 руб. О худших сценариях развития событий пока даже страшно думать», – подчеркнул Гринберг.

Тем временем, аналитики Сбербанка повысили прогноз по курсу рубля на 2020 год. Среднегодовой курс рубля в 2020 году составит 63.8 за доллар при цене нефти Urals в $59 за баррель, 64.5 - в 2021 году и 65.0 - в 2022 году (при нефти $62 в 2021-22 годах).

При этом в Сбербанке ожидают, что в 2020 году инфляция составит 3.4%, ключевая ставка будет снижена до 5.5%.

Еще в декабре крупнейший банк РФ закладывал в прогноз инфляцию на уровне 3.7%, ключевую ставку в 6% и курс рубля в 64.5 руб/$. При этом Сбербанк подтвердил декабрьские прогнозы на 2020 год по росту экономики и финансовым показателям. Рост ВВП ожидается в стратегии Сбербанка на уровне 1.7% в 2020 году, 2.2% - в 2021 и 2022 годах.

Впрочем, для реализации этого сценария необходимо, чтобы произошел отскок нефтяных котировок, так как цены на нефть значительно просели на фоне опасений по поповоду замедления мировой экономики из-за распространения коронавируса. В частности, российская марка Urals пробила вниз уровень 50 долл. за баррель, хотя еще месяц назад ее стоимость была на 10 долл выше.