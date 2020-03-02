Нефть резко дорожает

Мировые цены на нефть демонстрируют активный рост в ходе торгов 2 марта, передает ТАСС, ссылаясь на данные мировых площадок по продаже нефти. Так, в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне майские фьючерсы на "черное золото" марки Brent выросли сразу на 3,16% - до $51,29 за баррель. Сорт WTI на 05:39 по московскому времени также на фьючерсы с поставками в мае прибавил 3,01%, достигнув отметки $46,15 за баррель.

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Отскок цен на нефть скорее всего вызван относительной стабилизацией распространения коронавирусной инфекции в мире, считают аналитики. Ранее в пятницу цены на нефть продемонстрировали рекордное падение из-за сообщений сразу шести европейских стран о выявлении заболевших новым коронавирусом.

Напомним, 28 февраля российский президент Владимир Путин заявил, что прошедшая неделя стала одной из самых худших для мировой экономики после кризиса 2008 года. Он назвал снижение цен на "черное золото" закономерных процессом в этой связи. Путин также подчеркнул, что Россия в этом году за основу взяла «стоимость нефти Brent в $42,4 за баррель».