Вход/Регистрация Подписка

Нефть резко дорожает

Москва, 02.03.2020
  • Нефть резко дорожает

Из открытых источников

Мировые цены на нефть демонстрируют активный рост в ходе торгов 2 марта, передает ТАСС, ссылаясь на данные мировых площадок по продаже нефти. Так, в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне майские фьючерсы на "черное золото" марки Brent выросли сразу на 3,16% - до $51,29 за баррель. Сорт WTI на 05:39 по московскому времени также на фьючерсы с поставками в мае прибавил 3,01%, достигнув отметки $46,15 за баррель.

Нефть онлайн смотрите на этом графике: www.profinance.ru/chart/brent/

Отскок цен на нефть скорее всего вызван относительной стабилизацией распространения коронавирусной инфекции в мире, считают аналитики. Ранее в пятницу цены на нефть продемонстрировали рекордное падение из-за сообщений сразу шести европейских стран о выявлении заболевших новым коронавирусом.

Напомним, 28 февраля российский президент Владимир Путин заявил, что прошедшая неделя стала одной из самых худших для мировой экономики после кризиса 2008 года. Он назвал снижение цен на "черное золото" закономерных процессом в этой связи. Путин также подчеркнул, что Россия в этом году за основу взяла «стоимость нефти Brent в $42,4 за баррель».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    Люкс для регионов

    Международная гостиничная сеть Radisson Hotel Group считает Россию одним из приоритетных направлений для развития бизнеса. Компания планирует открывать новые отели, в первую очередь в регионах

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Идлибский капкан
      Как «заклятые» друзья Россия и Турция оказались на грани военного конфликта в сирийском Идлибе. Кризис отношений или кровавая мистификация?
    2. Заградпосты не помогли
      Коронавирус принес две новости — плохую и хорошую. Плохая связана с его стремительным распространением: он выявлен в полусотне стран на всех континентах, за исключением Антарктиды
    3. Спокойствие, двери уже закрылись
      У меня с Эрдоганом чисто эстетические расхождения
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама