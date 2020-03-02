Поддержка рубля не планируется

Бастион непоколебимого оптимизма

«А что чрезвычайного?», — так прокомментировал министр финансов Антон Силуанов обвал на рынке нефти, где стоимость Brent упала 25% за два месяца и ушла ниже 50 долларов за баррель. «Я считаю, что ничего не нужно делать, — сказал министр «Интерфаксу». — Все бюджетные обязательства защищены. Влияния движения курса на инфляцию я здесь не вижу, поскольку мы сейчас залезли, наоборот, в низкую инфляцию, наша задача — достичь плановых показателей по инфляции».

Вообще говоря, нет сомнений, что власти обеспокоены происходящим. Резкие снижения нефтяных цен всегда плохо сказывались на экономике РФ. Курс и инфляция — прекрасные показатели, но есть еще и такой, как экономический рост, а его и при прежней, превосходной рыночной конъюнктуре не удалось обеспечить на нужном уровне. Но Антон Силуанов — главный не «по росту», а «по бюджету», а там действительно все прилично.

Так что он может видеть в происходящем в основном плюсы: подешевевший без вмешательства властей рубль, который увеличит спрос на российские товары, а также ускорение темпов инфляции, что не повредит на фоне низких темпов экономического роста.

Кроме того, глава Минфина уверен, что продолжительного и глубокого падения нефтяных котировок «не должно быть», а ЦБ не следует предпринимать экстренных мер для поддержки курса рубля. В этом прогнозе кроются уже вневедомственные основания для оптимизма. Особенно, если он сбудется.

«Раньше источником нестабильностей всегда являлся бюджет. Потому что денег не было, расходы сокращались. Сейчас мы при цене на нефть даже около 30 долларов за баррель (я фантазирую) четыре года профинансируем спокойно наши расходы. Но я уверен, что такого продолжительного времени низких цен на нефть не должно быть. Потому что и себестоимость добычи целого ряда месторождений, в первую очередь сланцевых, она все-таки выше», — сообщил Антон Силуанов.

И так было понятно, говорит старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, что на официальном уровне никаких сдерживающих рубль действий предпринято не будет. Это очень просто: локальное ослабление рубля позволит сделать и так стабильный бюджет еще более устойчивым, что позже даст возможность активнее реализовать финансирование нацпроектов. При этом заметно упасть рублю все-таки не дали: при той конъюнктуре, что наблюдалась на прошлой неделе, доллар должен был быть на 1-2 рубля дороже.

Сейчас внешний фон позволяет валютам и активам скорректироваться, доллар имеет шансы консолидироваться в пределах 65-66 руб., что будет вполне логично, уверена эксперт. Однако, предупреждает Анна Бодрова, стоит помнить о том, что драма с рисками и коронавирусом не завершена, значит, впереди новые колебания.

Неадекватное падение

Происходящее в последние дни на финансовых рынках — очень неприятные, но не катастрофические события для российской экономики, бюджета и рубля, признает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Негатив связан, безусловно, не только с падением спроса со стороны Китая на российские товары и услуги. Угроза глобальной пандемии снижает деловую активность в целом в мире, резко сокращает потребность в углеводородах. Это стало главным поводом для обрушения нефтяных котировок с 65 к 50-51 долларам по Brent , то есть на 22% с «довирусных» времён середины января 2020 года. Это само по себе крайне негативно для экономики и наполнения бюджета.

Однако такой обвал — во многом эмоциональный, панический, отмечает аналитик. Даже учитывая коронавирус, МВФ предполагает снижение темпов роста мирового ВВП лишь на 0,1 проц. пункт, иные более пессимистичные международные структуры допускают «целых» 0,5 процентных пункта. Спрос на нефть, по «апокалиптическим» прогнозам МЭА, потеряет в росте 825 тыс. барр/сутки, то есть 0,4% мирового потребления. Даже если эти уважаемые организации ошибаются многократно, последствия коронавируса вряд ли приведут к глобальному кризису а-ля 2008 год. Поэтому 22-25-процентное падение фондовых индексов и нефти совершенно неадекватно не только текущей, но и будущей ситуации.

Но уж если оно произошло, то российская валюта, бюджет не могут не отреагировать, указывает Марк Гойхман. Умеренное рыночное обесценение рубля до определенных пределов — позитив для них в таких условиях. «Довирусный» баррель нефти при цене 65 долларов и курсе 63 руб./долл. стоил 4100 руб. А в начале марта нефть 51 доллар, доллар – 66,5 руб., баррель стоит 3400 руб. Обесценение рубля даже не компенсирует потери от экспорта одной «бочки», но хотя бы частично сглаживает его. Опасность же от падения нефти существует не для бюджета, а для профицита бюджета. Бездефицитным он остается еще при 42 долларов за баррель.

Поэтому активные действия Минфин и ЦБ пока не применяют, оставляя их на крайний случай. Среди таких возможных мер для исключения кризисных явлений, чрезмерной инфляции и падения курса рубля ниже 70-75 руб./долл. – следующие. Приостановка закупок валюты по бюджетному правилу, прекращение снижения ключевой ставки ЦБ, временная приостановка финансирования нацпроектов и намеченного расходования средств из ФНБ при его превышении 7% ВВП. Но это — суровый «бронепоезд», который пока стоит «на запасном пути», полагает Марк Гойхман. Экономические органы власти тщательно отслеживают ситуацию и будут готовы при необходимости использовать такие меры.