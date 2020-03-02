Подсчитана сумма ущерба от пребывания Крыма в составе Украины

За период пребывания Крыма в составе Украины полуострову по самым скромным подсчетам был нанесен ущерб порядка двух с половиной триллионов рублей, рассказал сенатор от крымского региона в Совете Федерации Сергей Цеков.

Высказывание прозвучало в ответ на поручение спикера Госдумы Вячеслава Володина произвести подсчет экономических потерь за период пребывания Крыма под юрисдикцией Украины, передает ТАСС. Цифры необходимы для предъявления украинской стороне с целью получения компенсации за постсоветский период, уточнил парламентарий.

Цеков подчеркнул, что точную сумму пока не подсчитали, однако, она будет названа в конце текущего года.

Уточняется, что подсчет коснется нескольких основных периодов нахождения Крыма в составе Украины после развала СССР. Также будет учитываться период за последние 6 лет, которые полуостров находится в составе РФ, но подвергается искусственно созданным украинской стороной водной, энергетической, транспортной и продовольственной блокадам.

Цеков подчеркнул, что «украинская оккупация длилась десятки лет и принесла Крыму существенный ущерб, который, по самым скромным оценкам, составляет порядка двух с половиной триллионов рублей».