Рынки немного успокоились

Ситуация на азиатских рынках стабилизировалась после утренних потерь. Инвесторы возлагают надежды на то, что скоординированная глобальная монетарная политика сможет ослабить воздействие коронавируса COVID-19 на глобальную экономику.

Паника на прошлой неделе «вымыла» более 5 трлн долларов с мировых рынков, что является самым серьезным обвалом более чем за десятилетие. Ситуация оказалась настолько тяжелой, что буквально все Центробанки крупнейших экономик мира начали срочно принимать сильнодействующие меры.

ФРС, предположительно, на мартовском заседании снизит учетную ставку на 50 пунктов. Несколько успокоил инвесторов в понедельник и глава Bank of Japan Харухико Курода, пообещавший принять все необходимые меры для стабилизации финансовых рынков.

Страсти, вновь разыгравшиеся в первые минуты после открытия азиатских бирж в понедельник, со временем начали постепенно стихать. Китайский индекс CSI300 даже поднялся на 1,5%, а индекс азиатско-тихоокеанских акций за пределами Японии MIAPJ0000PUS прибавил 0,4%, хотя утром открылся с потерей приблизительно 0,3%. Японский Nikkei, открывшийся на полугодичном минимуме -1,3%, в конце концов вырос на 0,4%. Еще больше впечатляет ситуация в Австралии, где S&P ASX/200, сначала рухнувший на 3%, сумел не только остановить падение, но и вырасти в итоге на 1,8%.

Впрочем, расслабляться рано, предупреждают инвесторов аналитики – рыночная волатильность продолжится.

«Конечно, любые новости о замедлении темпов роста количества заражений могут считаться положительным фактором,- объясняют в аналитической записке экономисты Nomura.- Однако в ближайшем будущем, до появления результатов первого квартала мы ждем, что акции азиатских компаний могут оставаться довольно волатильными. С другой стороны, в среднесрочной перспективе мы полагаем, что награда за риски становится все более вероятной. Это значит, что коронавирус не превратился в носителя глобальной пандемии».

Власти в Европе, Америках и на Ближнем Востоке запретили большие скопления людей и ужесточили запреты на путешествия. Эпидемия уже унесла жизни более трех тысяч человек. Количество инфицированных перевалило за 90 тысяч.

Фабричная активность в Китае снизилась до абсолютного антирекорда.

«Очень вероятно сейчас, что распространение коронавируса примет глобальные масштабы,- говорится в аналитической записке Citi.- Реакция финансовых рынков может оказаться чрезмерной сильной. Они могут реагировать слишком чувствительно до тех пор, пока не узнают и не оценят реальные последствия.

Паника на прошлой неделе заставила ставки по облигациям взлететь, а стоимость акций обвалиться. Особенно «отличился» индекс S&P 500, потерявший 11,5%. Это всего лишь пятое двузначное снижение за последние 80 лет.

Что касается валютных операций, то инвесторы уходят в японскую иену, которая взлетела до наивысшего почти за два года максимума к доллару; и конечно, в американский доллар.

Нефть в понедельник приостановила падение и даже показала небольшой рост. Инвесторы надеются на продолжение действия сделки ОПЕК+. Результатом этих надежд стал отскок нефтяных цен более чем на 1 доллар за «бочку» после достижения утром в понедельник многолетних антирекордов. К 8 часам утра по Гринвичу нефть марки Brent стоила в Лондоне 51,31 доллара, то есть прибавила 1,64 доллара или 3,3 по сравнению с самой низкой с июля 2017 года ценой – 48,40 дол. По другую сторону Атлантики «черное золото» тоже немного отыграло потери: сначала нефть марки WTI установила антирекорд – ее уже 14 месяцев не продавали так дешево – 43,32 дол./бар. и тоже поднялась на 3% (1,35 дол.) до 46,11.

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Стабилизация и даже небольшой рост особенно радует, потому что последовал за шестью торговыми сессиями, когда цена на нефть неуклонно снижалась. Обвал цен на «черное золото» спровоцировали новости о фактической приостановке экономической жизни в Китае, на родине коронавируса, и о резком падении спроса Пекина на нефть.

Конечно, это негативные новости, но с другой стороны, Саудовская Аравия настаивает на дальнейшем снижении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Причем, решение о сокращении добычи на миллион баррелей в сутки может быть принято уже на этой неделе на саммите в Вене. Напомним, первоначальное предложение о снижении на 600 тыс. бар./сутки в свете стремительного распространения вируса по всей планете было признано недостаточным. О дополнительном сокращении добычи во втором квартале всерьез думает ряд ключевых членов ОПЕК.

В целом же, 2020-й год для нефтепроизводителей пока, по крайней мере, складывается пока крайне неудачно – за два месяца цены на нефть снизились более чем на 20% несмотря на сделку ОПЕК+, действующую до конца марта, по которой члены нефтяного картеля и ряд нефтедобывающих стран во главе с Россией, не входящих в него, снизили добычу на 1,7 млн бар./сутки.

Поначалу Москва отнеслась к новым предложениям Эр-Рияда о продлении и расширении сделки ОПЕК+ негативно, но в последние дни появилась информация, что какое-то положительное решение по сделке на саммите все же может быть принято. Причем, с участием России.