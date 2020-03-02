Рынок постарался отскочить

Весенняя сессия для российского рынка акций началась с роста акций отдельных компаний, но низких индексов. Распространение коронавируса по миру не дает принимать рисковые решения.



Индекс Мосбиржи снизился на -0,69% до 2765,77 пунктов, а РТС подрос +0,67% до 1303,47 пунктов. Нефть Brent выросла- до 50,87 долларов за баррель (по состоянию на 19:18 мск). Российская валюта на этом фоне немного укрепилась - 66,86 рублей за доллар.



На фоне роста отчетности по итогам прошлого года в плюсе акции дочки ГЭХа <ТГК-1> (+6.81%). Акции компании <НОВАТЭК> выросли на +3,36%. Растут также <Интер РАО> (+4,31%), <АФК Система>(+3,20%) и <РусГидро> (+2,77%).



Сильно просели акции <Русала>(-3,09%), <Лукойла>(-2,62%) и <Сбербанка> (-2,22%) на фоне новостей о просьбе об отсрочке по продаже акций компании ЦБ правительству. В минусе также акции <Роснефти> (-2,21%), <Газпрома> (-1,91%) на фоне низких цен на нефть.