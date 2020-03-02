Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря

По сообщению Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, КНДР запустила два неопознанных снаряда 2 марта около 12:00 по московскому времени. Уточняется, что снаряды запущены из региона вблизи города Вонсан в сторону Японского моря.

В заявлении южнокорейских военных говорится, что они «сохраняют готовность и наблюдают за указанным направлением на случай дополнительных пусков».

Также сообщается, это первое испытание Северной Кореи за текущий год. Последний пуск проводился 28 ноября 2019 года.

Тогда Северная Корея испытала два снаряда малой дальности РСЗО крупного калибра, которые также были выпущены в сторону Японского моря. Снаряды пролетели 380 километров на высоте 97 километров, время между двумя пусками составляло 30 секунд. За испытаниями наблюдал глава Северной Кореи Ким Чен Ын.

В прошлом году в общей сложности КНДР выпустила 13 ракет и реактивных снарядов. Подобные действия Пхеньяна в ООН назвали нарушением резолюции Совбеза.