Составлен рейтинг регионов с наибольшим числом должников по кредитам

Наибольшее число должников по кредитам проживает в Ингушетии, передает РИА «Новости» результаты своего исследования. Самые дисциплинированные заемщики по кредитам проживают в Севастополе, Ненецком автономном округе, Крыму и на Чукотке.

Специалисты уточняют, что рынок кредитования в России за прошлый год показал хорошие результаты после «охлаждения» 2018 года. В 2019 году прирост кредитного портфеля наблюдался в течение всего года, в том числе и в декабре - на уровне +1,0%. По мнению специалистов именно высокий спрос на кредиты привел к снижению процентных ставок по розничным кредитам.

Самые популярные виды кредита среди населения в прошлом году стали жилищное и автокредитование, которые выросли в два раза по сравнению с 2018 годом. При этом два года назад наибольший прирост наблюдался в секторе жилищного кредитования.

Ранее в Центробанке выразили обеспокоенность, что из-за высоких темпов роста выдачи кредитов резко выросла закредитованность населения. В этой связи регулятор ввел в октябре прошлого года коэффициент предельной долговой нагрузки, из-за которой банки перестали так активно выдавать кредиты, как раньше. Нововведение коснулось заемщиков с высокой долговой нагрузкой.