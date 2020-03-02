У транзитного пассажира, летевшего через Москву, выявили коронавирус

По сообщению российского посольства в Китае, у пассажира, который направлялся из Ирана в Пекин через Москву, выявили коронавирус.

Инфекция у россиянина обнаружена при прилете в Пекин из российской столицы рейсом SU204 российской авиакомпании «Аэрофлот» из аэропорта Шереметьево.

Всех пассажиров данного рейса отправили на карантин. Для данных целей специально переоборудована под изоляционное помещение одна из гостиниц недалеко от аэропорта в Пекине.

Уточняется, что у россиян, летевших данным бортом, вирус не выявили.

Напомним, в конце декабря прошлого года правительство Китая сообщило в ВОЗ о вспышке в мегаполисе Ухань неизвестного коронавируса. Организация признала инфекцию чрезвычайной ситуацией международного масштаба, присвоив новому вирусу название 2019-nCoV. В общей сложности в мире новым вирусом заразилось 89 044 человек, 3 042 человек погибли, более 25 тыс. выздоровело.

Онлайн карта распространения коронавируса, данные о заболевших и о том, сколько человек умерло от короновируса здесь: gisanddata.maps.arcgis.com/