В России назвали сроки создания вакцины против коронавируса

По планам Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России вакцина от нового коронавируса должна появиться в период с июля по сентябрь текущего года, передает РИА «Новости».

В конце 2020 года уже планируются доклинические исследования на мышах, сообщают специалисты научного института. Они утверждают, что исследования продляться несколько месяцев, а появление вакцины, как сертифицированного и официально зарегистрированного препарата ожидается в середине 2021 года.

Напомним, в конце декабря прошлого года Китай официально уведомил ВОЗ о вспышке коронавирусной инфекции. Организация признала эпидемию чрезвычайным происшествием международного масштаба, присвоив вирусу официальное название Covid-2019. На сегодня в мире насчитывается уже более 83 тыс. заболевших коронавирусом более 36 тыс. полностью излечились.



27 февраля стразу восемь стран, среди которых Дания, Польша, Эстония, объявили о первых случаях заражения новой инфекцией.



Онлайн карта коронавируса и данные о количестве заболевших и умерших от коронавируса в мире опубликована здесь: gisanddata.maps.arcgis.com/