В России зафиксирован всплеск афер с недвижимостью

Число незаконных сделок с недвижимостью за предыдущие два года в несколько раз превысил аналогичные показатели за 2017 год, сообщает РБК, ссылаясь на данные Федеральной нотариальной палаты.

Нотариусы сообщают, что в 2017 году выявлено 94 случаев мошенничества с недвижимостью в 25 регионах России. Годом позже афер с недвижимостью вскрылось уже 150 в 34 регионах, а с января по октябрь 2019-го нечестных сделок выявлено 186 в 30 регионах.

ФНТ сообщает, что за истекший период 2020 года было предотвращено хищений недвижимого имущества стоимостью свыше 10 млрд рублей. Уточняется, что объекты должны были перейти в государственную или муниципальную собственность.

Наибольшее количество незаконных нотариальных сделок с жильем зафиксировано в Красноярском крае, Санкт-Петербурге и Московской области.

Специалисты отметили эффективность в плане контроля законности сделок системы «Электронный нотариат», электронных реестров Единой информационной системы, благодаря которым злоумышленников нередко задерживают прямо в кабинетах нотариусов.

В марте 2019 года ФНП приводила данные своего исследования, согласно которому граждане России опасаются заключать сделки с недвижимостью, полагая, что большая часть рынка оборота недвижимости находится в «теневом» секторе.