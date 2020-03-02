Виды и особенности эпиляции

Первую группу, как передает женский сайт, объединяет использование раствора, который наносится на кожу для дальнейшего удаления волос механическим способом. В этих целях применяют воск, сахар, карамель и другие вещества. Данная процедура выполняется регулярно – один раз в месяц. Особенность аппаратных методов эпиляции заключается в применении различного оборудования.

Фотоэпиляция состоит в воздействии света на волосяной фолликул. В результате поглощения излучения находящимся в нем меланином кровь в капиллярах, которые снабжают волос питанием, свертывается, и волосы перестают расти на период от двух до семи лет. Преимущества данного метода состоят в быстроте проведения процедуры и продолжительном эффекте. Однако этот метод дорого стоит и может причинить вред организму. К тому же он не подходит для удаления светлых и седых волосков.

Лазерная эпиляция действует по тому же принципу, что и фотоэпиляция, однако лазер прицельно воздействует исключительно на содержащийся в фолликуле меланин, так что кожный покров и внутренние органы остаются нетронутыми. Данный метод совершенно безопасен и обеспечивает длительный результат. Однако с его помощью нельзя избавиться от светлых и седых волосков, а продолжительность полного курса процедур составляет примерно шесть месяцев.

Электроэпиляция предусматривает превращение электроэнергии в тепловую энергию, которая уничтожает волосяную луковицу. Достигнутый эффект сохраняется в течение двух-четырех лет. Один курс состоит примерно из семи сеансов. Однако при использовании данного метода на чувствительных участках возможно возникновение болезненных ощущений, а продолжительность каждого сеанса довольно велика.

Элос-эпиляция предусматривает совместное воздействие на фолликул электроэнергии и света. Она позволяет надолго избавиться в том числе и от светлых и седых волос при небольшом числе процедур. Однако данный метод является болезненным, так что при его использовании требуется анестезия. Вдобавок его стоимость довольно высока.

QOOL-эпиляция действует по «холодному» принципу. Используемый аппарат не нагревает кожу, а целенаправленно воздействует на каждый волос по отдельности. Продолжительность полного курса составляет примерно десять недель. Этот метод является совершенно безболезненным и безопасным, а достигаемый эффект держится до десяти лет. Однако он имеет противопоказания и стоит довольно дорого.