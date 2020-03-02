Зеленский сменит правительство

Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкова письмо с требованием созвать 4 марта внеочередное заседание парламента, с включением в повестку дня заседания вопроса по Кабинету министров.
Ранее Зеленский подтвердил, что проводит собеседования с разными политиками на руководящие должности в Кабмине. Согласно результату социологического исследования, проведенного «Центром Разумкова» с 13 по 20 февраля 2020 года, правительству доверяют 28% опрошенных, а не доверяют 64,5% респондентов.