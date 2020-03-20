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Акции закрыли неделю на мажорной ноте

Москва, 20.03.2020

Конец недели российский рынок акций заканчивает ростом, несмотря на дешевеющую нефть. Brent по состоянию на 19:27 мск упала на -2,53% до 27,27 долларов за баррель. Российская валюта на этом фоне немного дешевеет - до 72,66 рублей за доллар.

Индекс Мосбиржи к концу торговой сессии в пятницу поднялся на +2,46% до 2331,61 пунктов, а «долларовый» РТС прибавил +2,39% до 924,22 пунктов.

Отыгрывают падение последних недель акции нефтяных компаний: «Башнефть» (+14,50%), «Татнефть» (обыкновенные +13.10%, «префы» +14,43%), «Роснефть» (+8,83%), «Русснефть» (+7,36%), «Газпронефть» (+4,61%), «ЛУкойл» (+3,22%). В минусе акции «Сургутнефтегаза» (обыкновенные -0,52%, «префы» -2,23%). Решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку положительно отразилось на банках: растут котировки «Сбербанка» (+3,26%) и ВТБ (+3,04%). Акции «Аэрофлота» также продолжают восстановление цены (+9,72%).

Проседают акции «Новатэка» (-6,08%), «Ростелекома» (-4,50%), компании «АЛРОСА» (-4,02%) и «САФМАРа» (-4%).

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