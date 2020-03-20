Белоруссия эвакуирует своих граждан из России

Белорусская авиакомпания «Белавиа» вывозит из России граждан Белоруссии. Первый борт вылетел в Минск 20 марта.

«"Белавиа" вывозит своих граждан из РФ. Первый борт вылетел в Минск», - сообщили в пресс-службе агентства.

Уточняется, что этим же рейсом вылетели четыре украинца, рассказали РИА Новости в Росавиации. В самолете в общей сложности находилось 114 пассажиров. Ранее в правительстве России приняли решение из-за распространения коронавирусной инфекции до 1 мая ограничить въезд на свою территорию иностранцев, включая граждан Белоруссии.

Напомним, в конце декабря стало известно о вспышке коронавирусной инфекции в китайском мегаполисе Ухань, о чем китайское правительство сообщило в ВОЗ. Организация признала заболевание чрезвычайным событием международного масштаба. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В настоящее время в мире насчитывается 209 тыс. инфицированных, в 166 странах. В России к 20 марта насчитывается 199 заболевших новым вирусом, 5 человек поправились. В большей степени заболевшие прибыли из эпидемиологические неблагополучных стран – Италии, Германии, Китая.