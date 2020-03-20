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FT: аномалия в Германии: много инфицированных коронавирусом, но мало смертельных случаев

Москва, 20.03.2020
#Сергей Мануков
#Коронавирус
#Мир
  • FT: аномалия в Германии: много инфицированных коронавирусом, но мало смертельных случаев

EPA

Ученые до сих пор не могут ответить на подавляющее большинство вопросов, связанных с коронавирусом Covid-19. Не могут они,  отмечает Financial Times, объяснить и странную аномалию: в Германии, по данным университета Джона Хопкинса, по состоянию на середину четверга, 19 марта, было зарегистрировано 13979 случаев заражения коронавирусом, но погибли от него всего 42 человека.

Карту коронавируса и его распространения в мире смотрите здесь: maps.arcgis.com

Для сравнения: в соседней Франции 9058 случаев заражения и 243 смерти, в Испании – 17395 и 803. Уровни смертности от коронавируса значительно выше и в большинстве других крупных стран: в США, Великобритании, Италии и даже Южной Корее.

Немцы много обсуждают эту аномалию, которую специалисты объяснить пока не могут. Наиболее распространенное на данный момент объяснение заключается в том, что в большинстве случаев болезнь выявляют на довольно ранней стадии, что значительно повышает вероятность излечения. По крайней мере, пока среди заболевших пожилых людей из группы риска немного по сравнению с другими странами. По данным Института Роберта Коха, более 80% всех инфицированных коронавирусом моложе 60 лет.

«Особенно в начале вспышки эпидемии в Германии мы фиксировали много случаев заражения у людей, возвращавшихся с отдыха в горах,- объясняет профессор медицины университета Ганновера Матиас Штоль.- Это в основном люди моложе 80, достаточно физически крепкие и подготовленные, чтобы кататься на лыжах и заниматься схожей активностью. Их риск смерти (от коронавируса) сравнительно низок».

Еще одно логичное объяснение – большое количество тестов. В неделю Германия может проводить более 160 тыс. тестов. Причем, это не предел. По числу тестов ФРГ уверенно занимает первое место на континенте. В Германии проводят больше тестов, чем даже в Южной Корее – 105 тыс. в неделю.

Однако такое положение не должно успокаивать и расхолаживать, предупреждают немецкие медики. Профессор медицины университета Гейдельберга Ганс-Йорг Клауслич уверен, что картина начнет меняться в худшую сторону уже в ближайшие недели или месяцы, потому что в Германии эпидемия еще на относительно ранней стадии.

«Подавляющее большинство больных было диагностировано в последние одну-две недели,- говорит он.- Мы скорее всего столкнемся в будущем с ростом тяжелых случаев и изменениями в уровне смертности».

Временной фактор дает Берлину время подготовиться к всплеску серьезных заражений. В больницах по всей стране расширяют палаты интенсивной терапии и набирают дополнительных сотрудников. К тому же, правительство энергично закупает необходимое для борьбы с коронавирусом медицинское оборудование. На прошлой неделе Берлин, к примеру, заказал еще 10 тыс. аппаратов искусственного дыхания. Всего же сейчас их в стране 25 тыс. 

В Берлине пока зарегистрирован 391 больной. Планируется построить на территории торговой ярмарки больницу для больных коронавирусом на 1000 коек. Новые больницы быстро строятся по всей стране.

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