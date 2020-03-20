Главврач больницы в Коммунарке рассказал, сколько продлится эпидемия коронавируса в России

Эпидемия коронавируса может развиваться в мире по двум сценариям, рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT «Эпидемия».

Существует две модели развития событий - китайская и итальянская. Если ситуация будет складываться по первому варианту, то пандемия закончится в мае-июне, в сезон, когда обычно заканчивается сезон респираторных заболеваний. Если же ситуация будет развиваться по итальянскому варианту, то по оптимистичным оценкам пандемия завершится в сентябре, рассказал Проценко.

В Китае считают, что пандемия завершится к июню, но при условии жестких мер со стороны стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой, заявил главный эпидемиолог страны Чжун Наньшань. Медик отметил, что вирус заразен, но в условиях высоких температур воздуха он погибает или становится неактивен. Следовательно, к лету пандемия пойдет на спад, резюмировал Наньшань. Он считает, что особое внимание вирусу следует уделять Италии, Испании, Франции и США.

Напомним, 11 марта ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией. По данным на 20 марта, всего в мире заразились более 210 тысяч человек, свыше десяти тысяч из них умерли.