Госдума просит отметить плату за парковки из-за коронавируса

Полностью отменить плату за парковки или значительно снизить ее стоимость, предложил замглавы фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Обращение адресовано премьеру РФ Михаилу Мишустину и направлено письмом. Предлагается отменить плату для частных автомобилей по всей стране, сообщает пресс-служба Госдумы.

«Прошу вас дать поручение оперативно рассмотреть возможность полной отмены платных парковок в городах страны или, как минимум, значительного снижения расценок», - говорится в письме. Нилов предложил подготовить необходимые рекомендации для всех регионов. Депутат напомнил о положительном международном опыте данных «профилактических мер по локализации новой инфекции».

Парламентарий уточнил, что, несмотря на дороговизну парковочных мест в крупных городах, по-прежнему наблюдается их дефицит. Нагрузка на общественный транспорт остается прежней и провоцирует дополнительный риск распространения вируса. Нилов добавил, что платное парковочное пространство расширяется ежегодно во всех крупных российских городах. Более того на уже существующие платные парковки постоянно растут цены.

Напомним, в целях борьбы с коронавирусной инфекцией в крупных российских городах отменены все массовые мероприятия, школьникам продлены каникулы до 10 апреля.