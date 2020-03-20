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Чтоб вам пусто не было

Москва, 20.03.2020
Продуктовые сети обещают не повышать цены на социально значимые товары, власти заявляют о достаточности запаса продуктов и возможностей их пополнения. Аналитик, правда, видит проблему в том, что обеспеченные слои скупили товары для малообеспеченных
#Розничная торговля
#Продукты питания
#Экономический кризис
#Экономика
  • Чтоб вам пусто не было

Некоторые товары действительно в дефиците, но ажиотажа в магазинах нет

Тамара Ларина

Ценное заявление

Уже неделю как с полок магазинов начали исчезать крупы и макароны, кое-где и подсолнечное масло, соль, сахар, а также мясо.

Карантинные меры из-за коронавируса и бурный рост курса рубля вызывают у россиян опасения, что пора включать программу на случай серьезных бедствий: запасать «соль, сахар и спички», а в действительности более широкий ассортимент продуктов, которые можно долго хранить в обычном или в замороженном виде. Кое-где прилавки опустели совсем, хотя сейчас, после первого покупательского набега, ставшие дефицитными товары начали появляться вновь. Кроме гречки, конечно. Где это вы видели нынче гречку?

Вчера министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сделал по этому поводу заявление, воспользовавшись поездкой на московский завод Sanitelle, производящий продукцию для дезинфекции: «Могу сказать одно: конечно же, запасов продуктов питания как минимум на два месяца уже закуплено. Работа с поставщиками совместно с Минсельхозом проводится в ежесуточном режиме, для того чтобы не было никаких перебоев, в первую очередь, в логистических центрах», — сказал министр.

Агентство ТАСС опросило участников рынка, которые успокоили его тем, что и сами не спешат менять ценники, и не получали уведомлений о повышении отпускных цен от производителей. «В настоящее время компания делает все необходимое для того, чтобы не допустить роста цен, сохранить их стабильность», — цитирует агентство представителя «Магнита». «На текущий момент цены в «Утконос Онлайн» находятся на прежнем уровне, и в ближайшем будущем мы не планируем менять действующую ценовую политику компании. Также мы не фиксируем фактов повышения цен со стороны наших поставщиков», — отметил представитель онлайн-гипермаркета. Подобные заявления, сообщает ТАСС,  сделали также в «Ашане» и «Азбуке вкуса».

Проблема — продуктовая паника

У ритейлеров выбора нет, поэтому они будут сдерживать цены, уверен президент общественной организации «Право на защиту» Андрей Тютюнин. Цены на основные продукты это не экономика, это политика. В связи с этим стоит вспомнить мини-кризис 2009 го года, говорит он, когда резко взлетели цены на некоторые продукты в том числе и на народную гречку. Тогда вмешиваться пришлось лично премьеру Путину.

На самом же деле ситуация в сельском хозяйстве не столь критична как в других отраслях линейки потребительского спроса. Все же импортозамещение сделало свое дело за шесть лет. Основная корзина российского продуктового ритейла — отечественная. Исключением, пожалуй, является Дальний Восток. Но кризис января этого года, когда килограмм помидоров в Хабаровске продавался по 1 тысяче рублей, пройден, уверен эксперт. И, важно отметить, что вызван он был не валютными колебаниями, а закрытием Китая.

Есть другая проблема — продуктовая паника, отмечает Андрей Тютюнин. Когда обеспеченные слои населения выносят из магазинов нишевые продукты для малообеспеченных, лишая их тем самым возможности купить товар своей ценовой категории. В этой связи ритейлерам стоит задуматься об ограничении отпуска в одни руки, считает он. При самом негативном прогнозе цены на продукты будут держаться как минимум до дня плебесцита, 22 апреля, считает эксперт, подразумевая негласные сигналы властей ритейлерам, дальнейшее будет зависеть от эпидимиологической ситуации.

Сети не будут брать штрафы за недопоставку

Продуктовые ритейлеры несут социальную ответственность и не желают привлекать к себе повышенное внимание государства, хотя ажиотажный спрос в условиях опасений в распространении коронавируса мог бы их подтолкнуть к пересмотру цен, указывает, в свою очередь, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Текущая ценовая политика и так предполагает наличие определенной маржи торговой сетей, а сейчас им не приходится жаловаться на вялую динамику сопоставимых продаж и стагнацию выручки. 

Но ситуация с товарными запасами и с состоянием пищевой отрасли, по словам вице-премьера Виктории Абрамченко, достаточны для удовлетворения повышенного спроса. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отметили, что запасов продуктов хватит на восемь недель и они продолжают поддерживаться, а образовавшиеся пустые полки в магазинах объясняют неподготовленностью логистических и мерчендайзинговых служб, которые не поспевают за потребителями. 

В то же время ситуация выглядит контролируемой, говорит Михаил Коган. В Минсельхозе и Минпромторге РФ формируют дополнительный пул поставщиков продуктов питания. План мероприятий по нейтрализации влияния вспышки инфекции подразумевает снятие ограничений для транспорта торговых сетей. В самом АКОРТ приняли решение о введении временного моратория на применение штрафных санкций за недопоставку товаров. В случае необходимости в правительстве могут рассмотреть предложения ассоциации об отсрочке уплаты НДС, об упрощении требований к процессу разгрузки в магазинах и к выкладке товаров на прилавки среди прочих мер. 

Тем не менее, считает аналитик, торговые сети едва ли решатся поступиться своей маржей в отношении импортируемой продукции. Несмотря на обещание правительства предоставить «зеленый коридор» на таможне, повышение цен из-за ослабления рубля неизбежно, прежде всего на товары с низкой эластичностью спроса, такие как дорогой алкоголь и деликатесы. Их покупатели будут менее склонны к замене аналогами. Повышение цен станет заметно уже через месяц-два, когда закончатся текущие запасы и рителейрам придется перезаключать контракты на новых условиях.

Степень роста цен зависит от происходящего на внутреннем валютном рынке, где c начала месяца евро и доллар успели подорожать на 14-16%, полагает Михаил Коган. А определяющим станет ситуация на рынке энергоносителей и итоги заседания Банка России 20 марта. Намерение ЦБ продавать валюту и появившиеся новости о желании США стабилизировать падение цен на нефть оставляют шансы на приостановку ослабления российской валюты и на сдержанное влияние на стоимость импортируемых товаров.

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