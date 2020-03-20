Критерии и особенности выбора крана-манипулятора

Однако получить пользу от такого оборудования можно лишь в том случае, если оно правильно выбрано. При решении купить кран манипулятор необходимо руководствоваться целями использования данной техники и условиями ее работы. Каждая модель крана-манипулятора характеризуется своими размерами, техническими параметрами, оснащенностью. Чтобы подобрать наиболее подходящее оборудование, надо учитывать:

Тип и вес грузов, которые планируется перемещать.

Предполагаемые объемы работ.

Условия эксплуатации техники.

Главные технические характеристики крана-манипулятора – грузовой момент и допустимый вылет стрелы. Поскольку противовес в его конструкции не предусмотрен, грузоподъемность зависит от вылета стрелы. Максимальная нагрузка зависит от тоннажа грузового момента. Конструкция некоторых моделей столь сложна, что определить грузовой момент в них под силу лишь специалистам.

В большинство моделей вылет стрелы составляет до 8 м. Такой длины вполне хватает для загрузки или разгрузки кузова автомобиля длиной семь метров. Для более крупных грузовиков требуется кран-манипулятор, длина стрелы в котором превышает 10 м. Такие модели встречаются редко.

Конструкция крана-манипулятора выбирается в соответствии со спецификой выполняемых работ. В настоящее время производители предлагают тросовые и складные модели. Первые применяются при выполнении строительных работ в тех случаях, когда требуется надежная фиксация техники и большой вылет стрелы. Такие манипуляторы прекрасно приспособлены к выполнению работ в сложных условиях ограниченного пространства, когда произвести полноценный разворот оборудования невозможно. Преимущество складных кранов-манипуляторов заключается в повышенной мобильности, благодаря чему их использование упрощается. Они позволяют быстро и легко выполнить погрузку и разгрузку самых разных материалов. С учетом того, что у каждой модели имеются свои плюсы и минусы, желательно предварительно получить консультации у специалистов относительно выбора в пользу той или иной модели.

При выборе производителя крана-манипулятора предпочтение следует отдавать европейским брендам, продукция которых отличается высоким качеством и надежностью.