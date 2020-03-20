Курс доллара: рубль пошел на разворот

Курс доллара снизился в четверг на 1,68 руб. - до 79,19 руб., евро упал на 3,59 руб. - до 84,74 руб.

Российскую валюту поддержали большой отскок нефти и решение Банка России о дополнительных покупках валюты.

На открытии торгов пятницы курс доллара снижается на 46 копеек - до 78,68 руб., евро теряет 4 копейки - 84,64 руб.



Рубль в четверг после краткосрочной утренней волатильности уверенно пошел в рост после обвала, произошедшего в среду, когда и доллар, и евро "уперлись" в максимально допустимую Московской биржей планку для вечерней сессии.

Уже вскоре после начала торгов четверга стало известно о заявлении Банка России в популярной у него сейчас форме «комментария», с сообщением о новой стратегии банка на валютном рынке.

«Комментарий Банка России по операциям с иностранной валютой, связанным с приобретением Фондом национального благосостояния пакета акций ПАО Сбербанк» гласит, что ЦБ «19 марта 2020 года приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи с продажей Банку России иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для оплаты приобретаемого пакета акций ПАО Сбербанк».

В связи с повышенной волатильностью, говорится далее, «Банк России разработал механизм продаж, призванный усиливать стабилизирующее действие бюджетного правила при низких ценах на нефть и тем самым способствовать экономической и финансовой стабильности. Дополнительные продажи Банка России рассчитаны исходя из полного возмещения выпадающего предложения валюты на внутреннем валютном рынке из-за снижения экспортной выручки от продажи нефти, нефтепродуктов и природного газа при падении цен ниже 25 долларов США за баррель марки Urals.

Ежедневный объем продаж иностранной валюты, связанный с оплатой сделки, будет варьироваться в зависимости от отклонения цены нефти марки Urals ниже уровня 25 долларов США за баррель. При превышении этого уровня операции совершаться не будут». Объявленный механизм продаж иностранной валюты на внутреннем рынке будет действовать до 30 сентября 2020 года, после чего будут приняты дополнительные решения.

Это очень существенная и экстренная мера вмешательства Центробанка в ситуацию, призванная сгладить панические колебания на рынке, уверен главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман. Вместе с некоторым повышением цены нефти и приостановкой роста новых случаев заболевания коронавирусом в мире, данные факторы привели к возврату курса доллара к уровням ниже 80 рублей, отметил он.

В перспективе, тем не менее, в «ТелеТрейд» опасаются дальнейшего ослабления нефтяных котировок и, как следствие, ослабления рубля. Особенно если не появится каких-либо компромиссных переговоров между экспортёрами до апреля, когда закончится формальный срок действия соглашения ОПЕК+ и начнется реальное резкое увеличение поставок. Нефть тогда может «свалиться « к 20 долларам, а доллар станет штурмовать рубежи 90 руб./долл.



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Другим драйвером разворота рубля стал уверенный рост нефтяных котировок, доходивший до 15%. Рынок "черного золота" оттолкнулся вверх от минимумов за 17 лет – в районе 25 долларов за баррель сорта Brent.



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Несмотря на слабость валют развивающихся экономик, доллар отступил ниже 80 рублей, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В сложившихся обстоятельствах ожидаем в ближайшие сессии удержание американской валютой позиций в диапазоне 75-80 рублей",- оценил он.

В пятницу курс будет колебаться в диапазоне 79,5-82 за доллар, оценивает Антон Покатович, из компании "БКС Премьер".

"Некоторую поддержку рубль может получить от увеличения объемов продажи валюты ЦБ РФ на рынке. Внимание инвесторов будет сосредоточено на заседании Банка России, от итогов которого мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 6% годовых", — добавил он.

Сегодня, в пятницу 20 марта рынок будет ждать решения ЦБ по ставке. Предыдущее такое решение совет директоров Банка России принял 7 февраля 2020 года, снизив ключевую ставку на 25 б.п., до 6,00% годовых. При этом отмечалось, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Прочие факторы рассматривались тогда как менее существенные или дополнительные (коронавирус).

Сейчас на решение по ставке будет влиять, напротив, слишком много факторов. Один из наиболее важных — перспективная динамика российской экономики, на которой рост процентной ставки сказался бы негативным образом. С другой стороны — инфляция, курс, к фактическому таргетированию которого Центральный банк вернулся вчера.