Цены на нефть демонстрируют уверенный рост

Утром 20 марта цена на нефть сорта Brent на бирже ICE в Лондоне выросла более чем на 3%, передает ТАСС.

По данным 7:30 по московскому времени фьючерсы на май данной марки выросли на 3,6% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На данный момент стоимость нефти составляет $29,3 за баррель. Сорт WTI демонстрирует еще более активный рост на 5,13% - до $27,24 за баррель.

Напомним, цены на нефть обвалились 9 марта 2020 года сразу на 30%, обновив тем самым рекорд 1991 года. Обвал произошел на фоне отсутствия договоренности стран ОПЕК+ о дальнейшем сокращении добычи сырья. Россия отклонила предложение о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки из-за обвала цен и вышла из договора. Уточняется, что с апреля ограничения по добыче будут сняты, поскольку документ действует до 31 марта включительно.

Вслед за этим нефть, которая стоила в начале марта $50 за баррель, за две недели подешевела вдвое и упала ниже $25, впервые с 2003 года. Следом упала российская валюта: курс доллара на торгах превышал 81 рубль, а евро приближался к отметке в 90 рублей.