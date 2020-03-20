Отели Турции отказываются от «шведского стола»

Турецким отелям рекомендовали отказаться от «шведского стола» из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает АТОР. Уточняется, что мера будет действовать до завершения эпидемии коронавируса. Подобную рекомендацию выпустила Ассоциация отельеров Турции (TÜROB).

«В связи с угрозой распространения коронавируса объектам размещения рекомендовано временно отказаться от формата "шведского стола"», - говорится в обращении.

Вместо данного формата обслуживания отельерам предлагается обслуживать гостей на выбор по меню. Гости отелей смогут выбрать из нескольких вариантов комплексного завтрака, обеда или ужина, или в формате, близком к «а-ля карт». В ассоциации уверены, что данная мера повысит гигиену питания в ресторанах гостиниц.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции. Из-за чего во многих странах принимается ряд мер для купирования дальнейшего распространения вируса. В частности на полный карантин ушили Германия и Италия, где в настоящий момент наблюдается наибольшая динамика распространения коронавируса. В Китае за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного нового случая коронавирусной инфекции.