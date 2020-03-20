Правительство РФ поможет торговым сетям сделать продуктовые запасы

Российские власти намерены выделить субсидии крупным торговым сетям для оплаты процентных ставок по кредитам для формирования запасов, рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

Чиновник подтвердил, что торговля сейчас показывает хорошие результаты по объемам продаж. В правительственном плане по борьбе с коронавирусом есть пункт, которым, по словам Силуанова, можно воспользоваться в данной ситуации.

«Речь идет о субсидировании кредитов по формированию запасов крупными торговыми организациями», - рассказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия». Он уверен, что необходимо понаблюдать, как этот механизм будет востребован.

Также глава Минфина напомнил о ряде мер, разработанных правительством РФ для поддержки отраслей, которые наиболее других пострадали от коронавируса. Он уточнил, что речь идет о налогах, субсидировании процентных ставок и о предоставлении госгарантий. Также государство снижает административную нагрузку на бизнес: налоговые и другие контролирующие органы пока не будут проводить проверки.

Напомним, в конце декабря стало известно о вспышке коронавирусной инфекции в китайском мегаполисе Ухань, о чем китайское правительство сообщило в ВОЗ. Организация признала заболевание чрезвычайным событием международного масштаба. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.