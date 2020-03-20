Преимущества использования онлайн-конструктора резюме

Данный интернет-инструмент, воспользоватся которым вы можете на сайте https://antras.ru/, обеспечивает целый ряд преимуществ, в том числе:
- Отсутствие необходимости в технической подготовке. Пользователь может легко загрузить нужные сведения из файла Word либо ввести их вручную. Никаких действий для форматирования резюме совершать не надо, а специальные познания в области написания программного кода не нужны. Единственное, что требуется от пользователя, – загрузить свои данные, и онлайн-конструктор автоматически решит все остальные проблемы.
- Нетребовательность в обслуживании. Обычно пользователь имеет возможность создать несколько вариантов своего резюме для поиска разных вакансий. После формирования резюме его можно скачать в формате .doc или PDF. Заботиться о хостинге, обновлениях вебсайта и других технических аспектах не требуется.
- Возможность настройки шаблонов. Хотя число предоставляемых шаблонов резюме в каждой платформе разное, практически в любой из них есть несколько шаблонов, и пользователь может их настраивать по своему усмотрению, меняя цвета, стили и шрифты. Такие шаблоны упрощают создание резюме как в печатном, так и в электронном виде.
Наряду с преимуществами онлайн-конструкторов резюме у них имеются и определенные недостатки, которые следует учитывать:
- Отсутствие контроля пользователя над своим контентом. Платформа, где он создал резюме, в любой момент времени может быть закрыта. В такой ситуации вебсайт-резюме придется создавать заново. Вдобавок есть вероятность того, что заинтересовавшийся работодатель обнаружит мертвую ссылку.
- Легкость распознавания. Поскольку количество доступных шаблонов ограничено, работодатели и сотрудники отдела кадров смогут легко обнаружить использование соискателем онлайн-шаблонов резюме. В этом отношении самостоятельное создание резюме в бумажном или электронном формате гораздо надежнее.
- Необходимость оплаты многих функций. Почти все онлайн-конструкторы резюме позиционируют свои услуги как бесплатные. Но в действительности число бесплатных функций в них невелико, и некоторыми важными функциями можно воспользоваться лишь после перехода на платную учетную запись. То же самое относится к числу доступных на бесплатной основе шаблонов – для получения возможности его увеличить придется заплатить определенную сумму денег.