Прогноз погоды: астрономическая весна начинается с похолодания

Прогноз погоды в Москве

В Москве в субботу-воскресенье похолодает до 0…+1°, передает центр погоды Фобос. Европейскую часть России, можно сказать, атаковала зима. Это вторжение арктического воздуха из акватории Баренцева моря.

Однако синоптики уже не обещают ночные температуры в районе -10°градусов, как еще недавно ожидалось в ночь на понедельник, 23 марта. Минимум ночных температур в эти дни в Москве — -7°. Такой прогноз, -7…-2° дается вплоть до ночи со вторника на среду, 25 марта (кроме -4..-2°сегодня ночью). А дневные температуры прогнозируются около нуля градусов, с постепенным повышением, начиная с понедельника: до +3° 23 марта, до +5°34 марта, и до +7°26 марта.

О погоде в Европейской России

Сегодня же к вечеру холодный фронт пробьётся в средние широты, где севернее линии Самара – Тула осадки станут переходить в снег, ветер порывами свыше 20 м/с. К воскресному утру 22 марта заморозит большую часть Русской равнины, ну а холоднее всего будет на северо-востоке России: в Республике Коми до -15°…-20°.

Весна пришла!

Как напоминает Гидрометцентр, 20 марта Солнце пересекает экватор небесной сферы и переходит из южного полушария в северное, что означает начало астрономической весны в Северном полушарии Земли. Продолжительность дня в эти даты становится равной продолжительности ночи, причем почти по всей Земли, кроме полюсов, где из-за атмосферной рефракции света продолжительность дня немного длиннее. А затем день начинает расти.

Хотя астрономическую весну Россия встречает более холодной, чем зимой, погодой, есть место, помимо Краснодарского края - там в субботу плюс 14, в воскресенье плюс 17 - где будет очень тепло. Теплый воздух придет за Байкал, да еще и солнечная погода, и вот в понедельник 23 марта в Бурятии — до +18°.