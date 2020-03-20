СМИ: США планируют ввести санкции против России из-за нефти

США рассматривают возможность введения новых санкций против Российской Федерации из-за давления на Саудовскую Аравию для «стабилизации цен на рынке», пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на собственный источник в администрации президента США.

Издание сообщает, что Вашингтон планирует вести переговоры с Эр-Риядом на тему возврата к объемам добычи, которые предусмотрены сделкой ОПЕК+. При этом в администрации Белого дома не сообщают, каких именно действий со стороны Москвы хочет добиться Вашингтон. Комментируя новость на своей странице в Фейсбук депутат Госдумы Алексей Журавлев, указал на закономерность негативного сценария.

«В любой непонятной ситуации вашингтонские попугаи говорят о санкциях против России и начинают дико галдеть, сидя на жердочках в своих золотых клетках», - написал парламентарий в соцсети.

Напомним, цены на нефть подскочили сразу на 30% после отсутствия договоренности о дальнейшем сокращении добычи нефти между странами ОПЕК+. Россия из-за несогласия с объемами снижения вышла из соглашения. Эр-Рияд в ответ на этот шаг объявил о готовности значительно снизить цены для своих европейских партнеров.