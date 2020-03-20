ЦБ РФ оставил себе пространство для маневра

Как отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, совет директоров ЦБ рассматривал три варианта по ставке. И принятое решение балансирует риски для экономики и финансовой стабильности, требующей особого внимания в свете падения цен финансовых активов и роста доходности облигаций.

«Я бы сказала, что Совет директоров сегодня прошел нестандартно. Во-первых, мы рассматривали, взвешивали разнонаправленные варианты решения по ключевой ставке. Во-вторых, мы приняли не только решение по ставке, но и целый набор мер, направленных на сохранение финансовой стабильности, поддержку граждан и бизнеса, кредитования экономики в условиях пандемии коронавируса», — заявила Набиуллина.

«Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 6% является оправданным и говорит о том, что регулятор при принятии решений учитывает не только краткосрочные, но и долгосрочные риски, связанные с распространением коронавируса», — заявил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, в текущей ситуации гораздо важнее долгосрочные цели обеспечения финансовой стабильности и защиты от возможных будущих шоков, чем потенциальный выигрыш от снижения или повышения ставки.

«Банк России, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку без изменений на уровне 6%. На наш взгляд, данное решение полностью соответствует текущим реалиям. Регулятор ранее явно указывал в своих оценках на то, что рост проинфляционных рисков во многом может быть краткосрочным и ограниченным по своему масштабу явлением», — считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

При этом эксперт отметил, что масштабы давления на мировую экономику со стороны вирусного фактора уже сейчас весьма велики.

«России, как и другим странам, вряд ли удастся избежать данного давления на свою экономическую конъюнктуру – под мощным ударом окажется совокупный спрос. Соответственно, ослабление совокупного спроса формирует, по нашим оценкам, значительное дезинфляционное давление, которое будет удерживать потребительские цены от скачкообразного роста – к концу года инфляция может составить около 5% (+/- 0,5%)», — пояснил Покатович.

В Центробанке ожидают, что пик инфляции придется на II квартал текущего года. При этом, как отметила Эльвира Набиуллина, показатель если и превысит таргет в 4%, то незначительно.

«Мы ожидаем, что после возможного временного повышения инфляции и снижения экономической активности в 2020 году в дальнейшем произойдет улучшение экономической динамики, а инфляция вернется к цели — вблизи 4% — в 2021 году с учетом проводимой денежно-кредитной политики», — отметила Набиуллина.

«Что касается сигнала на будущее, то мы и далее будем использовать такую же логику при принятии решений, будем каждый раз оценивать баланс факторов, баланс рисков, связанный с принятием того или иного решения в конкретной ситуации», — добавила председатель ЦБ. При этом она отметила, что в среднесрочной перспективе регулятор видит потенциал дальнейшего снижения ставок. Однако по словам Набиуллиной, было бы неуместно называть сейчас какие-то сроки.

В «БКС Премьер» полагают, что в случае стабилизации рыночной конъюнктуры, это может произойти уже в июне-июле.

«Что касается рыночной конъюнктуры, то мы считаем, что регулятор будет и дальше работать над стабилизацией рублевого курса с помощью инструментов, отличных от повышения уровня ставки», - отмечает Покатович, пояснив, что регулятор ранее анонсировал увеличение объемов продажи валюты (без учета продаж в рамках бюджетного правила) за счет реализации сделки по продаже пакета акций Сбербанка.

Эксперты расценивают эти сигналы регулятора, как весьма своевременные.

«Также мы отмечаем, что регулятор продолжает увеличивать и объемы продажи валюты в рамках реализации бюджетного правила (до $100 млн в день), расширяет каналы предоставления ликвидности, смягчает некоторые условия контроля и надзора», - добавил аналитик, отметив, что по оценкам экспертов компании этот набор мер позволит рублю стабилизироваться и закрепиться на уровне 75-80 рублей за доллар.

Между тем пока рубль демонстрирует некоторое повышение волатильности. Сразу после оглашения решения ЦБ российская валюта заметно укрепилась по отношению к доллару и евро, но затем поменяла направление движения в обеих парах.