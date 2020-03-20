Только без паники: чего ждут от Банка России?

20 марта Банк России решит, что делать с ключевой ставкой. Большинство экспертов полагает, что регулятор оставит ее неизменной, не поддавшись всеобщему тренду. Впрочем, не такой уж он и всеобщий: Народный банк Китая уже удивил аналитиков, ожидавших снижения минимум на 5 базовых пунктов, сохранив LPR на уровне 4,05%. Эксперты полагают, что регулятор оставил себе таким образом пространство для маневра.

Оно, собственно, не помешает и ЦБ РФ. Тем более, что в случае с Россией речь идет все-таки не о снижении планки, а о повышении. А это сформирует дополнительный негативный тренд. Как заявил «Российской газете» начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, такие действия Банка России могут спровоцировать новую волну оттока иностранного капитала из рублевых облигаций, что в итоге повлечет за собой ослабление рубля и рост инфляционных ожиданий.

Не видят необходимости в повышении процентной ставки и в Альфа-банке. «В отличие от ситуации 2018 года, когда давление на российскую валюту было связано с ухудшением капитального счета, сейчас главным триггером является шок торгового счета. В итоге мы не считаем, что ЦБ должен экстренно реагировать повышением ставки», - считает главный экономист кредитной организации Наталия Орлова. Она отмечает, что текущая ситуация на рынке сохраняет комфортные условия для ЦБ.

О потенциальном сохранении ставки говорит и консенсус-прогноз Bloomberg, составленный на основе опроса 21 аналитика. Все они высказались за то, что ЦБ РФ оставит ставку на уровне 6%.

В поддержку этих прогнозов говорит и то, что еще почти 2 недели назад Банк России принял ряд решений, направленных на снижение волатильности на финансовых рынках. В том числе речь идет о решении регулятора перестать скупать валюту в рамках бюджетного правила и начать продавать ее небольшими объемами.

«Продажи валюты ЦБ на открытом рынке являются закономерными в рамках действующего бюджетного правила, согласно которому при цене на нефть ниже $42,4 за баррель Urals дефицит нефтегазовых доходов компенсируется из ФНБ. Решение приступить к продаже с упреждением является позитивным фактором для российского рубля, который получит поддержку со стороны операций регулятора», - прокомментировал ситуацию эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов.

Между тем, эксперты не исключают возможности повышения ставки на одном из следующих заседаний (ближайшее намечено на 22 апреля). Так, в ИК «Ренессанс Капитал» полагают, что к этому времени регулятор будет располагать большим объемом информации о последствиях эпидемии коронавируса как в России, так и за рубежом. Базовый сценарий экспертов инвесткомпании предполагает умеренное ужесточение денежно-кредитной политики, при котором ключевая ставка на конец 2020 года окажется на уровне 6,25%. Хотя нельзя до конца исключать и обратный вариант - смягчения. Это возможно в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

15 марта, в воскресенье американский Федрезерв снизил базовую ставку почти до нуля: планка опустилась до 0-0,25%. Вслед за регулятором США смягчением денежно-кредитной политики занялись и другие центробанки. Так Банк Индонезии снизил ставку 7-дневного обратного РЕПО на 25 базисных пунктов до 4,5%. Банк Англии опустил планку до 0,1%. А Резервный банк Австралии - до рекордно низких 0,25%. Причем регулятор пошел на смягчение второй раз за месяц.

Однако именно снижение ставок особой поддержки рынку не оказало. Гораздо лучше инвесторы и трейдеры реагировали на вливания ликвидности. Так, пятерка крупнейших регуляторов - ФРС, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии и Банк Канады запустили почти безлимитные валютные свопы. Сеул и Вашингтон заключили соглашение о валютных свопах на $60 млрд. Австралийский регулятор объявил о выкупе казначейских облигаций на 5 млрд австралийских долларов ($ 2,9 млрд). В течение последних двух недель Банк Японии вкачивал в рынок наличность.

Все это явно ободрило рынок: уже 19 марта американские индексы показали рост, 20-го в зеленую зону вышли и ключевые индикаторы АТР. Правда, эксперты отмечают, что эффект будет, скорее, краткосрочным. При этом они указывают на то, что у большинства регуляторов доступные инструменты уже заканчиваются. А вот пандемия коронавируса - еще нет.