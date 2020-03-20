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Трамп готовится вступить в нефтяную войну, не исключены санкции против России

Москва, 20.03.2020
#Нефть
#Санкции в отношении России
#Экономика
#Сергей Мануков
  • Трамп готовится вступить в нефтяную войну, не исключены санкции против России

AP/TASS

В нефтяной войне, объявленной Саудовской Аравией (КСА) 9 марта, Соединенные Штаты не участвуют, но это только формально. Фактически они такой же участник нефтяной войны, обвалившей цены нефть марки Brent в моменте до 25 долларов за баррель, как и развязавшее ее КСА, и не хотевшая войны, но вынужденная отказаться от продления действия сделки ОПЕК+ на невыгодных для себя условиях Россия.

Дело в том, что США сейчас являются главным производителем нефти на планете.

Цены на нефть в режиме онлайн здесь: www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil

Они вырвались вперед благодаря снижению ее добычи КСА и Россией и сланцевому сектору. Сланцевики воспользовались начавшим действовать в 2017 году соглашением ОПЕК+, предусматривающим снижение добычи нефти нефтяным картелем и десятью странами во главе с Россией, которые не входят в него, и резко нарастили добычу «черного золота». США являются невольным участником нефтяной войны между Эр-Риядом, не только собравшимся резко нарастить добычу нефти, но и предлагающим ее по демпинговым ценам, на 6-8 долларов за баррель дешевле, и Москвой, потому что оба участника войны мечтают убрать с рынков американских сланцевиков.

Дональд Трамп сначала приветствовал обвал цен на нефть, потому что низкие цены означают дешевый бензин. Дешевый бензин же означает довольных американских автомобилистов, что очень важно для Трампа, который мечтает переизбраться в ноябре этого года на второй президентский срок. Однако затем радостное настроение начали все больше омрачать тревожные новости из американского энергетического сектора и, в первую очередь, конечно, от сланцевого сектора. Объективности ради следует сказать, что дела американских сланцевиков шли неважно еще до появления коронавируса и начала ценовой войны между КСА и Россией. Эти «черные лебеди», конечно, усугубили ситуацию. Сейчас положение американских сланцевиков с каждым днем становится все хуже.

Естественно, Дональд Трамп, уделяющий в своей внутренней политике очень много внимания энергетике, не может безучастно смотреть на то, как «гибнут» сланцевики, сделавшие Америку ведущей нефтяной державой планеты. Естественно, он должен помочь сланцевому сектору. В Белом доме разрабатывается список мер, которые должны помочь сланцевикам удержаться на плаву в это критическое для них время.

Правительство США может оказать сланцевикам финансовую поддержку и создать, например, специальный фонд, который будет собирать «плохие» долги. Но главной помощью, скорее всего, будут закупки сланцевой нефти для стратегического резерва. Вашингтон решил воспользоваться низкими ценами и уже объявил о приобретении для SPR 77 млн баррелей сырой нефти.

Конечно, не забыли в Вашингтоне и об излюбленном орудии борьбы США с неугодными странами – санкциями. Сам президент Трамп, заявивший, что он обязательно вступит в игру в нужный момент, что подняло цены на нефть на несколько процентов, о новых санкциях против России ничего не сказал. Однако Wall Street Journal (WSJ) написал, что в Белом доме всерьез рассматривают введение очередного пакета санкций против Москвы. Скорее всего, американским компаниям запретят покупать российскую нефть.

Сейчас, к слову, идет не первая война Саудовской Аравии против американских сланцевиков. В 2014-16 годах саудиты уже пытались избавиться от конкурентов из Америки, но сланцевый сектор показал, что умеет держать удар, и уцелел, хотя и вышел из той схватки изрядно потрепанный. Россия тогда в войне не участвовала и наблюдала со стороны, хотя в Москве, конечно, симпатизировали Эр-Рияду.

Сейчас шансы саудитов на успех значительно выше, чем шесть лет назад. Во-первых, сланцевики сейчас намного слабее, чем в 2014 году, а во-вторых, нефтяная война происходит на фоне пандемии коронавируса Covid-19, который уже фактически столкнул глобальную экономику в рецессию.

О том, что сланцевый сектор США находится на грани краха говорит, например, сообщение о том, что Техасские регуляторы, а Техас с его Пермианским бассейном, напомним, является главным «нефтяным» штатом Америки, рассматривают вопрос сокращения добычи нефти. К такой мере, пишет WSJ, первым сообщивший об этой сенсационной новости, они не прибегали почти полвека, с семидесятых годов прошлого века.

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