ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 6% по итогам заседания совета директоров ЦБ в пятницу.

«В феврале—марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть. Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором,— говорится в сообщении.

ЦБ отмечает, что на этом фоне инфляция в 2020 году может превысить целевой показатель. Затем она должна вернуться на уровень 4% к 2021 году.

7 февраля 2020 года, Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 6,00% годовых, в шестой раз подряд. При этом отмечалось, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Прочие факторы рассматривались тогда как менее существенные или дополнительные (коронавирус).

