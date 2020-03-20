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ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Москва, 20.03.2020

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 6% по итогам заседания совета директоров ЦБ в пятницу.

«В феврале—марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть. Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором,— говорится в сообщении.

ЦБ отмечает, что на этом фоне инфляция в 2020 году может превысить целевой показатель. Затем она должна вернуться на уровень 4% к 2021 году.

7 февраля 2020 года, Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 6,00% годовых, в шестой раз подряд. При этом отмечалось, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Прочие факторы рассматривались тогда как менее существенные или дополнительные (коронавирус).

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