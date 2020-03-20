Украина вывела на улицы Национальную гвардию

В рамках борьбы с распространением коронавируса военнослужащие Национальной гвардии Украины начали патрулировать улицы городов и осуществлять проверки на въездах в населенные пункты.
«Основная цель - поддержка общественной безопасности и обеспечения проведения ограничительно-карантинных мероприятий. В частности, правоохранители контролируют пассажироперевозчиков относительно соблюдения ими ограничений осуществления перевозок на время карантина», - говорится в заявлении пресс-службы Национальной гвардии.