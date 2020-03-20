В Латвии из-за коронавируса разрешили использовать просроченные паспорта

Латвийский сейм принял решение разрешить использование паспортов с просроченным сроком годности из-за распространения коронавируса, рассказал агентству РИА «Новости» представитель президиума парламента.

Собеседник агентства сообщил, что «на период чрезвычайной ситуации паспорт можно использовать для идентификации личности».

Новые удостоверения будут выдаваться миграционным управлением и только в случае острой необходимости, сообщил собеседник агентства. В парламенте 20 марта была принята соответствующая поправка. Помимо этого, в Латвии смогут продлить свое пребывание иностранцы, у которых законный срок проживания в Латвии истек после 13 марта. При этом оформлять вид на жительство и получать визу будет необязательно.

Иностранцы, которые хотят продлить пребывание в Латвии с видом на жительство, смогут подать соответствующий запрос в электронном виде, заверив пакет документов электронной подписью.

Напомним, 13 марта из-за распространения коронавируса в Латвии введено чрезвычайное положение, предусматривающее ряд строгих мер по ограничению распространения вируса, а именно остановлены работы школ и вузов, запрещены массовые мероприятия. Чрезвычайное положение будет действовать до 14 апреля.