Виды и особенности ремонта квартир

Существуют четыре основных вида ремонта квартир, в том числе:

Косметический. Он представляет собой поверхностную отделку жилья. Чаще всего новые обои клеятся поверх имеющихся, а потолки штукатурятся без шпаклевки. Замена дверей и окон не производится. Они просто перекрашиваются. Электрическая проводка и сантехника обычно не заменяются.

Капитальный ремонт квартиры

Реконструкция. Данный вид ремонта поход на капитальный, но является еще более сложным, так как предполагает изменение планировки квартиры с объединением или разделением помещений путем перестановки межкомнатных перегородок.

Авторский. Этот вид ремонта предоставляет полную свободу действий дизайнерам, позволяя им реализовать самые смелые замыслы. Он выполняется целой командой, в которую наряду с отделочниками входят скульпторы, витражисты, художники, резчики по металлу и камню.

При проведении капитального ремонта первым делом выполняются подготовительные демонтажные работы.

Внутренняя отделка в квартире начинается с оштукатуривания стен по маякам для их выравнивания. В этих целях используются следующие виды штукатурок:

Гипсовая. Она представляет собой экологически чистый материал, обладает высокими теплоизоляционными свойствами и хорошо пропускает воздух, обеспечивая комфортные микроклиматические условия.

Цементно-песчаная. Она обладает высокой прочностью, но не относится к экологически чистым отделочным материалам, а потому подходит только для наружной отделки.

Известковая. Она по своим свойствам похожа на гипсовую, однако плохо держится на поверхностях, поэтому работать с ней труднее.

Для облицовочных работ используются различные виды плитки. Наибольшую популярность завоевала керамогранитная плитка, отличающаяся высокой прочностью и легко укладывающаяся на любые поверхности. Очень привлекательно выглядит мозаика, однако ее можно укладывать только на абсолютно ровные поверхности.