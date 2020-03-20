Виды и особенности ремонта квартир

Существуют четыре основных вида ремонта квартир, в том числе:
- Косметический. Он представляет собой поверхностную отделку жилья. Чаще всего новые обои клеятся поверх имеющихся, а потолки штукатурятся без шпаклевки. Замена дверей и окон не производится. Они просто перекрашиваются. Электрическая проводка и сантехника обычно не заменяются.
- Капитальный ремонт квартиры. Он представляет собой комплекс работ с полной заменой всех имеющихся коммуникаций и радикальным улучшением состояния жилья. Этот вид ремонта предусматривает демонтаж не только всей отделки, но и дверей, окон, сантехники, электрической проводки и системы отопления с их последующей заменой.
- Реконструкция. Данный вид ремонта поход на капитальный, но является еще более сложным, так как предполагает изменение планировки квартиры с объединением или разделением помещений путем перестановки межкомнатных перегородок.
- Авторский. Этот вид ремонта предоставляет полную свободу действий дизайнерам, позволяя им реализовать самые смелые замыслы. Он выполняется целой командой, в которую наряду с отделочниками входят скульпторы, витражисты, художники, резчики по металлу и камню.
При проведении капитального ремонта первым делом выполняются подготовительные демонтажные работы.
Внутренняя отделка в квартире начинается с оштукатуривания стен по маякам для их выравнивания. В этих целях используются следующие виды штукатурок:
- Гипсовая. Она представляет собой экологически чистый материал, обладает высокими теплоизоляционными свойствами и хорошо пропускает воздух, обеспечивая комфортные микроклиматические условия.
- Цементно-песчаная. Она обладает высокой прочностью, но не относится к экологически чистым отделочным материалам, а потому подходит только для наружной отделки.
- Известковая. Она по своим свойствам похожа на гипсовую, однако плохо держится на поверхностях, поэтому работать с ней труднее.
Для облицовочных работ используются различные виды плитки. Наибольшую популярность завоевала керамогранитная плитка, отличающаяся высокой прочностью и легко укладывающаяся на любые поверхности. Очень привлекательно выглядит мозаика, однако ее можно укладывать только на абсолютно ровные поверхности.