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Введение нефтяного эмбарго против России было бы нелогичным

Москва, 20.03.2020
Соединенные Штаты обвинили Россию в дестабилизации ситуации на рынке нефти, в связи с чем рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении нее. И хотя, как написала The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, в отношении кого будут эти ограничения введены, их масштаб и условия еще неизвестны – а, скорее всего, просто еще не обсуждались, администрация США обязана вмешаться в ситуацию.
#Нефть
#Санкции в отношении России
#Международная конкуренция
#Экономика
  • Введение нефтяного эмбарго против России было бы нелогичным

Крамер против России

Zuma\TASS

Прощупывание почвы, чтобы выбить ее из под ног

США следует ввести нефтяное эмбарго против стран, искажающих мировой энергорынок с целью «выбить почву из-под ног» у американских добытчиков сланцевой нефти, написал в письме к Дональду Трампу сенатор Кевин Крамер. Это относится не только к России, но и ко всем странам, которые участвовали в договоре по ограничению добычи нефти. При этом с Саудовской Аравией Вашингтон надеется договориться дипломатическим путем, чтобы не допустить возобновления ее договоренностей с РФ.

Важно отметить, что данная инициатива не является идеей одного только сенатора Крамера. Оно появилось после встречи группы сенаторов с послом Саудовской Аравии.

Напомним, из-за развала сделки в рамках ОПЕК+ цены на нефть резко упали, рынки лихорадит до сих пор. Страны же, ранее участвовавшие в договоре, начали активно наращивать добычу с целью занять как можно более высокую долю рынка. Например, Саудовская Аравия объявила о планах на треть нарастить добычу с 9,7 до 12 млн баррелей в сутки, а также в 1,5 раза увеличить экспорт – с 7 до 10 млн баррелей в день. Более того, передает ТАСС, страна ввела беспрецедентные скидки на свои поставки - 6 долларов за баррель для Азии, 7 долларов для США и 8 долларов для Европы. После этого цены на нефть начали падать, сначала до 35 долларов за баррель Brent, а в начале текущей недели и до 25 долларов (Brent) и почти 20 долларов (WTI). 

Однако утром 20 марта, как сообщил «Эксперт online», цена на нефть сорта Brent на бирже ICE в Лондоне выросла более чем на 3%. По данным 7:30 по московскому времени фьючерсы на май данной марки выросли на 3,6% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов, до уровня 29,3 доллара за баррель. Сорт WTI демонстрировал еще более активный рост на 5,13% - до 27,24 долларов за баррель. Днем на Мосбирже стоимость фьючерса на баррель нефти с исполнением 1 апреля стоит 29,92 доллара, в цена майского контракта превышает 301доллар.

«Акт зла»

Теоретически введение новых санкций возможно, поскольку Штаты давно используют санкции и тарифы в качестве метода повышения конкурентной борьбы за рынки сбыта, полагает управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко. Недавно были ужесточены санкции против Ирана, теперь фокус переместился на Россию.

Действительно, признает аналитик, нежелание России согласовать сокращение добычи с ОПЕК усилило снижение котировок. Однако с точки зрения логики свободных рынков Россия действует правильно, предоставив компаниям добывать, исходя из экономических соображений. Указанный США повод является лишь формальным прикрытием основной причины – оказание помощи национальным нефтедобывающим компаниям. Сейчас американская сланцевая отрасль находится в больших долгах, и несмотря на применение самых передовых технологий для большинства сланцевых компаний в Техасе, нефть должна стоить в районе 50 долларов за баррель. Таким образом, санкции помогли бы им пережить трудные времена и усилить позиции через давление на основных конкурентов.

Тем не менее, говорит Алексей Кириенко, не стоит забывать, что Саудовская Аравия наиболее привержена методам сокращения добычи, и первой объявила о них. После России КСА выглядит следующим крупным конкурентом США. Важно отметить и то, что цены на нефть в любом случае упали бы на фоне замедления мировой экономики, к которому привел коронавирус. В текущих условиях, когда экономики всего мира страдают, введение дополнительных санкций со стороны США стало бы настоящим актом зла.

Принуждение к картелю?

С одной стороны американцы пытаются надавить на Саудовскую Аравию, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, чтобы Эр-Рияд ни в коем случае не продолжал сотрудничество с Россией в рамках договора по сокращению добычи в формате ОПЕК+, с другой стороны, они собираются надавить на Москву с целью вернуться к выполнению условий того же соглашения для сдерживания падения цен на энергоносители, поскольку от этого страдают американские добывающие компании. Ну и где тут логика?

Да, признает аналитик, безусловно, США – страна, занимающая первое место по объемам добычи нефти, заинтересована в том, чтобы цены вернулись к комфортным для отрасли значениям вблизи 50 долларов за баррель. Очевидно, что при цене ниже 30 долларов добыча сланцевой нефти нерентабельна, что не несет ничего хорошего ни добывающему сектору, ни, как следствие, американской экономике. Соответственно, нежелание РФ сокращать добычу и выход из сделки с ОПЕК, повлекший бесконтрольное наращивание добычи со стороны арабских стран, невыгодно США в той же мере, в какой невыгодно и картелю.

Поэтому оказание давления на Москву действительно имеет смысл, но важно понимать, что санкции, устанавливающие ограничения на экспорт российской нефти, для США невыгодны в той же мере. Дело в том, объясняет Илья Жарский, что США, помимо того, что добывают больше всех в мире нефти, потребляют ее еще больше, чем добывают. В отличие от России или Саудовской Аравии, ВВП США в куда меньшей степени зависит от экспорта энергоносителей. Более того, эта страна является их нетто-импортером. Слишком дорогая нефть для американской экономики куда более губительна, чем дешевая, потому что ведет к росту себестоимости товаров и снижению их конкурентоспособности.

Россия является одним из крупнейших экспортеров нефти в мире, несопоставимо более важным, чем Иран. При введении санкций в отношении Ирана Вашингтон требовал от ОПЕК компенсировать выпадающие из-за них объемы предложения нефти, дабы ограничить темпы роста стоимости барреля. Введение ограничений на экспорт российской нефти приведет к тому, уверен Илья Жарский, что нефтяные котировки взлетят настолько, что первой жертвой дорогой нефти станет именно экономика США. По мнению эксперта, это шло бы вразрез со здравым смыслом.

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