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Как выбрать мойку высокого давления

Москва, 22.03.2020
С использованием моек высокого давления выполняются самые разные задачи: очистка подсобных помещений и гаражей, уход за приусадебными участками, чистка ковров и мытье автомашин.
#PressRelease

Это оборудование имеет довольно сложную конструкцию, и количество его моделей со значительными различиями в характеристиках весьма велико. Чтобы выбрать наиболее подходящий аппарат из линейки Kranzle - аппаратов высокого давления из Германии, надо руководствоваться целым рядом критериев, приведенных ниже.

  • Класс устройства. Для мытья машины или фасада загородного дома, выполнения работ на приусадебном участке подходят компактные бытовые мойки, предельное давление в которых составляет не больше 180 бар. Для строительных площадок, коммунальных служб и производственных предприятий подходят профессиональные мойки с более высокой мощностью и выносливостью.
  • Длина шланга. Данный параметр заслуживает повышенного внимания, поскольку именно он определяет удобство пользования мойкой. Чтобы помыть машину, хватит четырехметрового шланга, тогда как для мытья фасада частного дома и выполнения садовых работ нужен как минимум семиметровый шланг.
  • Давление. От данной характеристики зависит сила напора воды и, соответственно, качество уборки. Даже в бытовой мойке давление должно составлять не менее 130 бар, иначе для достижения требуемого результата понадобится много сил, времени, воды и электрической энергии.
  • Производительность. Данный параметр указывает на расход воды. Профессиональные аппараты обычно тратят от девятисот до тысячи двухсот литров воды в час, бытовые модели – шестьсот литров воды в час.
  • Подача моющего состава. Для этого используются разные методы: встроенный шланг, выходящий из корпуса аппарата; пенное сопло, надеваемое непосредственно на пистолет; посадочное место для емкости с моющим составом.
  • Функция забора воды. Без нее нельзя обойтись в тех случаях, когда отсутствует возможность подключения к водопроводу.
  • Материал изготовления корпуса насоса. Дешевле всего стоят мойки с пластмассовыми корпусами. Хотя распространено мнение о ненадежности данного материала, на самом деле все зависит от его качества: надежные производители используют в этих целях чрезвычайно прочную и долговечную пластмассу. Корпуса профессиональных моделей делают из алюминия и латуни, которые характеризуются высокой надежностью, но стоят гораздо дороже пластмассы.
  • Насадки. В большинстве случаев мойки высокого давления укомплектовываются наборами насадок, рассчитанных на решение разных задач. Для сильных загрязнений применяют грязевые фрезы и роторные насадки. Веерные насадки, распыляющие воду на большом пространстве, подходят для мытья стен, автомобилей или садовых дорожек.
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