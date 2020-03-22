Как выбрать мойку высокого давления

FT: аномалия в Германии: много инфицированных коронавирусом, но мало смертельных случаев

Наиболее распространенное на данный момент объяснение низкого уровня смертности от коронавируса в Германии заключается в том, что в большинстве случаев болезнь выявляют на довольно ранней стадии

Цены на нефть: Саудовская Аравия лишится важной привилегии

Эр-Рияд может остаться без резервных мощностей. С одной стороны, саудиты лишатся важного стратегического орудия, но с другой, получат возможность для безболезненного выхода из нефтяной войны с Россией в случае необходимости.