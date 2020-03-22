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Особенности организации удаленного офиса

Москва, 22.03.2020
Бурное развитие коммуникационных сетей и информационных технологий привело к повсеместному распространению дистанционной занятости. В начале 2020 года эта тенденция усилилась из-за распространения коронавируса.
#PressRelease

Данная форма организации труда имеет целый ряд очевидных преимуществ, но для их эффективного использования необходимо понимать ее специфику. На сайте distant-office-2020.ru подробно о создании удаленного офиса для сотрудников компаний.

Выполнять свои профессиональные обязанности на дому могут самые разные специалисты. Удаленный сотрудник обычно делает порученную ему работу на дому, а не в офисе, предоставленном работодателем. По этой причине у работодателя нет возможности лично контролировать трудовой процесс, в том числе соблюдение рабочего графика. В России работа надомников регулируется главой 49 Трудового кодекса РФ, а также Положением от 29.09.1981, утвержденным Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и зарплаты и Секретариата ВЦСПС в части, не противоречащей ТК РФ.

Для надомников действуют все компенсации и гарантии, которые установлены трудовым законодательством. Их оформление на работу осуществляется таким же образом, что и для всех сотрудников. После подписания трудового договора руководитель организации издает приказ, с которым надомник обязан ознакомиться под роспись.

Многим работодателям, организующим удаленный офис, приходится решать проблему: как можно оказывать влияние на работника, который не сидит постоянно в офисе и порой проживает в другом городе? В этих целях используются не только экономические и административные, но и социально‑психологические методы. Последние играют чрезвычайно важную роль. Очень большое значение имеет непрерывное взаимодействие руководства с персоналом даже на большом расстоянии. Кроме того, необходимо уделять большое внимание моральному стимулированию, способствовать развитию ответственности и инициативности удаленных сотрудников. К примеру, американские фирмы следят за деятельностью надомников с использованием технических средств. Их продуктивность контролируется путем отслеживания работы на клавиатуре или при помощи компьютерной мыши, числа открытых окон, количества посещаемых вебсайтов, которые не имеют отношения к выполнению профессиональных обязанностей. Другой способ контроля организации над своими удаленными работниками заключается в отслеживании их телефонных разговоров. Проблема законности использования таких мер за границей не стоит, поскольку они применяются по соглашению обеих сторон.

Более простой способ контроля – система штрафных санкций при несоблюдении условий трудового договора, срыве сроков осуществления работ или их некачественном выполнении. И все же важнейшим стимулом для удаленного работника является перспектива долгосрочного сотрудничества, обращений работодателя к нему в будущем. Поэтому подавляющее большинство надомных сотрудников старается выполнить заказ своевременно и качественно.

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