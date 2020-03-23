Эпидемиолог объяснил причины катастрофы в Италии из-за коронавируса

Высокая смертность в Италии из-за коронавируса вызвана просчетами руководства страны на первых этапах сдерживания инфекции, считает главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Власти Италии «не очень внимательно отнеслись к угрозе распространения инфекции» и поздно ввели ограничительные меры, рассказал Брико. Другим фактором, который способствовал получению столь плачевных показателей, стала высокая продолжительность жизни итальянцев, как результат высокая доля пожилых людей в структуре населения.



Карта коронавируса: maps.arcgis.com

«В абсолютном большинстве случаев – 98%– умирают люди старше 60 лет, а в возрастной группе старше 80 лет смертность достигает 16-18 процентов», - цитирует Брико «Российская газета».

По словам эксперта, медицинские учреждения Италии оказались не готовы к наплыву тяжелых пациентов, нуждающихся в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких.

Третьим фактором, который сыграл против страны в данных условиях, оказалось несерьезное отношение населения Италии к угрозе эпидемии. Брико отметил, что в условиях отсутствия вакцины самым эффективным способом сдержать распространение нового коронавируса является социальная изоляция.

Напомним, ВОЗ объявила 11 марта вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.

По данным организации, всего в мире заболели более 300 тысяч человек, почти 100 тысяч поправились.



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