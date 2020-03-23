ФРС идет ва-банк

К сегодняшнему дню Федеральная резервная система уже начала испытывать определенные проблемы. Примерно половина от выделенной ранее помощи в $700 млрд уже израсходована, а рынки и не думали оживать. Индексы продолжали падать, а долговой рынок оставался фактически парализованным. Сегодня утром фьючерсы на S&P 500 снова достигали внутридневного лимита падения, устанавливаемого биржей.

Этим беспрецедентным шагом Федрезерв по сути расширяет свой мандат и пытается оживить замороженный корпоративный рынок, а дальше, и этого нельзя исключать, может начать покупать акции компаний.

К слову, Банк Японии уже достаточно давно проводит такие операции и является крупнейшим владельцем акций в своей стране.

Стоит добавить, что ФРС также будет в неограниченном количестве покупать ипотечные облигации (MBS). Что любопытно, буквально за несколько часов до решения Федрезерва миллиардер и друг Трампа Том Баррак заявил, что рынок коммерческих ипотечных облигаций США находится на грани краха, и предупредил о возможных катастрофических последствиях, сравнимых с Великой депрессией.

Помощь уже подоспела и реакция рынка не заставила себя ждать. Фьючерсы на индексы вышли в плюс и уже прибавляют более 2%. Доллар на международном рынке начал слабеть, котировки пары EUR/USD прибавили более 100 пунктов и сейчас приближаются к отметке 1,08.

Сейчас инвесторов волнует лишь вопрос, как долго продлится волна оптимизма и хватит ли этих мер, чтобы прекратить обвал финансовых рынков на фоне коллапса мировой экономики из-за вспышки коронавируса.



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