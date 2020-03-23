Хроника пандемии: как готовится Россия

В России темпы тоже стахановские — за сутки число заболевших выросло на 71, общее число достигло 438. Но, как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в России ситуация развивается «не так остро, как в других, особенно европейских, странах».

Да уж, «как во Франции» в кои-то веки получить не хочется: в пятой республике только в реанимации с Covid-19 находятся более 1600 человек. А вот оценки местным Минздравом потенциального числа тех, кто переболеет коронавирусом, как сообщает Les Echos, составляют от 30 до 90 тысяч человек.



Онлайн карта коронавируса и его распространения в мире и в Европе здесь: maps.arcgis.com

Но вернемся к России. Удивительно, конечно, что в стране, имеющей протяженную границу с Китаем и весьма радушно принимающую ее граждан (во время новогодних праздников в центре Москвы вообще создавалось впечатление, что они составляют чуть ли не половину ее населения) количество заболевших перевалило только за четвертую сотню. Еще 72,4 тыс. находятся под наблюдением, отмечает Роспотребнадзор. Однако картина все-таки меняется: например, пошли сообщения из регионов.

Так в Пермском крае под все тем же наблюдением — более полутора тысяч человек. По большей части люди находятся на «домашнем карантине». А официальный диагноз есть у троих пермяков: один из них с таким багажом вернулся из Франции, вторая — из Швейцарии, третий — из Доминиканы. О «подозрительных» возвращенцах из дальних стран сообщают и из других регионов. Так что не Москвой единой.

Хотя столица лидирует по предпринимаемым мерам. Так Сергей Собянин обязал жителей Москвы в возрасте от 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями, сидеть с 26 марта по 14 апреля по домам и без крайней необходимости не выходить.

«Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу. Исключение — только для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения. К ним домашний режим может не применяться», — обратился к москвичам градоначальник. Уточнив при этом, что работодатели должны активно участвовать в процессе, предоставив затворникам или возможность работать удаленно, или взять оплачиваемый больничный. Пилюлю самоизоляции подсластят выплатой (в два захода) 4-х тысяч рублей. Это — компенсация «дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции». Вероятно, купленных на 20 дней вперед продуктов.

Но закупка гречки — дело сугубо индивидуальное. А вот руководство страны готовится масштабно. Наученное горьким опытом Италии, где только с 21 на 22 марта было зафиксировано больше 4 тысяч новых заболевших, а общее число летальных исходов приблизилось к 5,5, российское правительство сконцентрировалось на том, чего в Апеннинах катастрофически не хватает — аппаратах ИВЛ. Для российских пациентов, естественно.

Кабмин выделит Минпромторгу 7,5 млрд рублей на закупку как минимум 5700 аппаратов. Единственным поставщиком станет «дочка» «Ростеха» — «Концерн радиоэлектронные технологии». В госкорпорации уже заверили, что ее мощности позволяют выполнить заказ в нужном объеме. Причем не только по количеству, но и по спецификациям. «В линейке нашей продукции есть, в том числе, универсальные приборы - они подходят как для взрослых, так и для детей, в том числе новорожденных. Есть аппараты для домашнего использования, а также мобильные транспортные варианты для машин скорой помощи и бортов санитарной авиации», — цитирует сообщение «Ростеха» ТАСС.

Еще один дефицитный товар — медицинские маски. На вопрос об их наличии в аптеках, провизоры отвечают нервным смехом. И отрицательно качают головами. Между тем, в начале февраля Россия отправила в Китай больше 2,2 млн защитных комплектов. Настал через Поднебесной сделать ответный жест: утром 23 марта российский военный самолет доставил оттуда 25,5 млн штук драгоценных изделий — масок. Поставки организовал Минпромторг, совместно с военными. В ведомстве отметили, что эта партия первая, но не единственная: поставки продолжатся. Маски, как пояснил Денис Мантуров, будут направляться в регионы «для обеспечения потребностей в средствах индивидуальной защиты, волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов пожилым гражданам, в ряд федеральных органов (в том числе в ФТС, МВД России)».

Тем временем из России в Италию отправились военные медики-вирусологи. Эта информация вызвала шквал комментариев в соцсетях. «А что мы с этого получим?», — был один из главных вопросов людей, в описании которых у классиков нередко звучат упоминания о «широте души». А получим мы бесценный опыт, который приобретут специалисты, работая в условиях итальянского цейтнота. И он ой как пригодится в России, если ситуация все-таки пойдет, так, как в Европе.

А пойдет ли? В опубликованной сегодня в «Эксперт Online» статье, приводится прогноз Роспотребнадзора, подчеркивающего, что ситуация под контролем, и ожидающего, что к лету ситуация пойдет на спад. Об этом говорят и другие эксперты. Хотя и скептиков хватает: одни говорят о том, что коронавирус будет бушевать, минимум, до августа-сентября, другие и вовсе полагают, что все закончится только когда все переболеют (ну да, кто-то этого не переживет). Ну а «диванные эксперты» в соцсетях в красках уже рисуют картины будущего зомби-апокалипсиса, называя происходящее «местью природы» и «последним напоминанием человечеству». Впрочем, пока более актуально другое напоминание: почаще мыть руки и соблюдать дистанцию.



Последние новости о короновирусе в Италии и причины эпидемиологической катастрофы читайте здесь