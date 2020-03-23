Канада и Австралия отказались от участия в Олимпиаде в Токио

Канадский и австралийский олимпийские комитеты приняли решение не отправлять своих спортсменов на Олимпийские игры в Токио из-за пандемии коронавируса.

Об аналогичном решении заявили паралимпийские комитеты стран, сообщает CBC.

Отказ будет действителен только в случае, если Международный олимпийский комитет примет решение не переносить игры из-за пандемии. Олимпиада, напомним, запланирована в Токио с 24 июля по 9 августа текущего года.

В этой связи олимпийские комитеты двух стран призвали МОК и ВОЗ отложить проведение Игр на один год. Комитет Австралии заявляет, что спортсмены страны спортсмены должны готовиться к проведению Игр летом 2021 года.

Ранее о возможности переноса летних Олимпийских игр-2020 заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он уточнил, что Токио наравне с руководством МОК не рассматривают возможность отмены Олимпиады.

Напомним, коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту в КНР справились с распространением инфекции, а эпицентром пандемии остается Италия. По договоренностью российского президента Владимира Путина с премьером страны Конте ВКС РФ отправили в страну 9 самолетов, на борту которых находятся военные медики и вирусологи.



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