Курс доллара: худшее для рубля осталось позади?

Курс доллара завершил худшую неделю для рубля с декабря 2014 нода на отметеке - 79,93 руб., курс евро составил 85,40 руб.



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Обвал рубля был обусловлен масштабным бегством от риска на мировых площадках на фоне распространения коронавируса и коллапса нефтяных цен.

В понедельник рубль окажется снова под давлением нового падения нефтяных котировок.

После резкого снижения цен нефть марки Brent на лондонской бирже ICE составила 25,18 доллара за баррель (минус 7,78%). Баррель WTI на тот момент стоил 20,9 доллара (минус 8,27%). Однако после этого стоимость топлива начала повышаться.

В результате цена нефти Brent повысилась до 26,28 доллара за баррель. Топливо марки WTI – до 22,84 доллара за баррель.



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Положительным фактором для рубля станет улучшение ситуации на рынке рублевого госдолга. Доходность ОФЗ на неделе достигла годовых максимумов из-за ослабления рубля, обвала нефти и глобального бегства от риска, но к её концу восстановилась до уровней прошлой пятницы. У 10-летних бумаг она сейчас составляет 7,84% годовых, а накануне она улетала до 8,50%.

Свою роль сыграло и пятничное решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 6,00%, тогда как появлялись опасения, что из-за обвала рубля регулятор будет вынужден её повысить, а это могло бы спровоцировать падение котировок ОФЗ.

Также глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу напомнила, что у регулятора есть инструменты для выкупа ОФЗ, "но мы сейчас не видим в этом необходимости".

Решению регулятора способствовало то, что в последние месяцы инфляция была значительно ниже таргета в 4%, и даже нынешняя девальвация, по расчетам ЦБ, не сильно повлияет на рост цен: в любом случае к 2021 году инфляция должна вернуться к 4%.

На минувшей неделе ЦБ объявил, что будет продавать валюту, когда цена на нефть Urals станет опускаться ниже 25 долларов за баррель, а также начал продавать валюту из Фонда национального благосостояния для финансирования покупки пакета Сбербанка России правительством. В месяц ЦБ может продавать около миллиарда долларов (или больше, если нефть снова упадет ниже 25 долларов). В Альфа-банке считают, что этого как раз хватит для стабилизации рубля на отметке около 75–80 рублей за доллар.

По мнению Михаила Шульгина из "Открытия Брокер", Банк России не таргетирует какое-либо значение курса, приоритетно обращая внимание на темпы изменения котировок.

"Если при USDRUB выше 80 за доллар сохранится высокая волатильность, возрастает вероятность повышения ключевой ставки ранее 24 апреля (дата следующего запланированного заседания совета директоров ЦБ). Но, подчеркнем, определяющую роль здесь играет не курс, а темп его изменения", - подчеркнул эксперт.