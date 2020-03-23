Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: худшее для рубля осталось позади?

Москва, 23.03.2020
#Курсы валют
  • Курс доллара: худшее для рубля осталось позади?

Сергей Коньков/ТАСС

Курс доллара завершил худшую неделю для рубля с декабря 2014 нода на отметеке  - 79,93 руб., курс евро составил 85,40 руб.

Курс доллара онлайн в режиме реального времени смотрите здесь: www.moex.com/ru/markets/currency

Обвал рубля был обусловлен масштабным бегством от риска на мировых площадках на фоне распространения коронавируса и коллапса нефтяных цен.

В понедельник рубль окажется снова под давлением нового падения нефтяных котировок.

После резкого снижения цен нефть марки Brent на лондонской бирже ICE составила 25,18 доллара за баррель (минус 7,78%). Баррель WTI на тот момент стоил 20,9 доллара (минус 8,27%). Однако после этого стоимость топлива начала повышаться.

В результате цена нефти Brent повысилась до 26,28 доллара за баррель. Топливо марки WTI – до 22,84 доллара за баррель. 

Цены на нефть онлайн в режиме реального времени смотрите здесь: www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil

Положительным фактором для рубля станет улучшение ситуации на рынке рублевого госдолга. Доходность ОФЗ на неделе достигла годовых максимумов из-за ослабления рубля, обвала нефти и глобального бегства от риска, но к её концу восстановилась до уровней прошлой пятницы. У 10-летних бумаг она сейчас составляет 7,84% годовых, а накануне она улетала до 8,50%.

Свою роль сыграло и пятничное решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 6,00%, тогда как появлялись опасения, что из-за обвала рубля регулятор будет вынужден её повысить, а это могло бы спровоцировать падение котировок ОФЗ.

Также глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу напомнила, что у регулятора есть инструменты для выкупа ОФЗ, "но мы сейчас не видим в этом необходимости".

Решению регулятора способствовало то, что в последние месяцы инфляция была значительно ниже таргета в 4%, и даже нынешняя девальвация, по расчетам ЦБ, не сильно повлияет на рост цен: в любом случае к 2021 году инфляция должна вернуться к 4%.

На минувшей неделе ЦБ объявил, что будет продавать валюту, когда цена на нефть Urals станет опускаться ниже 25 долларов за баррель, а также начал продавать валюту из Фонда национального благосостояния для финансирования покупки пакета Сбербанка России правительством. В месяц ЦБ может продавать около миллиарда долларов (или больше, если нефть снова упадет ниже 25 долларов). В Альфа-банке считают, что этого как раз хватит для стабилизации рубля на отметке около 75–80 рублей за доллар.

По мнению Михаила Шульгина из "Открытия Брокер", Банк России не таргетирует какое-либо значение курса, приоритетно обращая внимание на темпы изменения котировок.

"Если при USDRUB выше 80 за доллар сохранится высокая волатильность, возрастает вероятность повышения ключевой ставки ранее 24 апреля (дата следующего запланированного заседания совета директоров ЦБ). Но, подчеркнем, определяющую роль здесь играет не курс, а темп его изменения", - подчеркнул эксперт.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

    Масло выведут «под арбитраж»

    Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

    «Два с половиной миллиарда бюджетных денег на катание ржавых бочек и веселых студентов»

    Российский биоокеанолог, академик РАН, заместитель директора Института океанологии имени П. П. Ширшова Михаил Флинт — о том, почему арктический регион является зоной повышенного риска и требует пристального внимания российских ученых

    «Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

    Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

    «Норникель» заглядывает в будущее

    Во всем мире набирает обороты кампания по вторичной переработке использованных аккумуляторных батарей. В не самой отдаленной перспективе проблема утилизации электромобильных аккумуляторов может стать довольно острой из-за роста популярности электрокаров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
    Новости партнеров

    Tоп

    1. FT: аномалия в Германии: много инфицированных коронавирусом, но мало смертельных случаев
      Наиболее распространенное на данный момент объяснение низкого уровня смертности от коронавируса в Германии заключается в том, что в большинстве случаев болезнь выявляют на довольно ранней стадии
    2. Oilprice: нефтяная война может закончиться для Эр-Рияда банкротством
      Саудовская Аравия развязал ценовую войну, считает Oil Price, в самый неподходящий момент и заранее обрек себя на поражение. Эр-Рияду сейчас следует признать ошибку и срочно садиться за стол переговоров с Москвой.
    3. Цены на нефть: Саудовская Аравия лишится важной привилегии
      Эр-Рияд может остаться без резервных мощностей. С одной стороны, саудиты лишатся важного стратегического орудия, но с другой, получат возможность для безболезненного выхода из нефтяной войны с Россией в случае необходимости.
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама