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Цены на нефть обрушились на открытии торгов

Москва, 23.03.2020
  • Цены на нефть обрушились на открытии торгов

Из открытых источников

Утром 23 марта цены на нефть продемонстрировали очередной обвал, говорится в отчете Интерконтинентальной биржи.

Стоимость фьючерсов Brent на май упала на 7,1% достигнув отметки в  $25,18.

В конце недели торги закрылись на уровне $27,2.

На 8:27 по московскому времени стоимость нефтьи сорта Brent потеряла по сравнению с 21 марта 3,769%. 

Цены на нефть онлайн в режиме реального времени смотрите здесь: www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil

Цена барреля нефти бренда WTI с поставкой в мае потеряла еще больше - 8,2%. Утром в понедельник сорт торгуется по $20,9. На закрытии торгов в субботу WTI стоил $23,6. На момент 8:54 по московскому времени WTI потеряла в цене по сравнению с 21 марта 0,399%, составив $22,54.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов поделился прогнозами о росте нефтяных цен до $35–40 за баррель. Чиновник подчеркнул, что не совпадает в своих прогнозах с расчетами Минэнерго, в котором выдвинули предположение, что нефть будет торговаться на уровне выше $40.

Еще более оптимистично смотрел на ситуацию глава «Роснефти» Игорь Сечин, который спрогнозировал стоимость барреля нефти до $60 к концу при условии, что с рынка уйдут поставщики сланцевой нефти.

Напомним, 9 марта цены на нефть обрушились на 30% из-за отсутствия договоренности среди стран ОПЕК+ по дальнейшему сокращению нефтедобычи в апреле текущего года, а также  наращивания добычи Саудовской Аравией.

18 марта стоимость нефти Brent упала до $24,96, что является минимальным с мая 2003 года показателем.

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